Tragedia en Cañuelas: un adolescente hacía “willy” con su moto, atropelló a una ciclista y la mató

Un violento choque tuvo lugar este martes en el partido bonaerense de Cañuelas, cuando un adolescente de 17 años que iba en moto atropelló y mató a una mujer. El siniestro ocurrió cuando el joven -que no contaba con licencia para conducir- circulaba por la avenida Valeria Crotto mientras hacía la maniobra conocida como “willy”, en la que se eleva el neumático delantero de la moto y embistió a una mujer.

La víctima, identificada como Natalia Córdoba -una empleada doméstica de 36 años y madre de una niña-, circulaba por el carril opuesto de la misma calle tras salir de hacer compras en un comercio de cercanía cuando la moto Honda GLH la impactó de frente. Según detallaron los medios locales, falleció al instante.

La zona en donde ocurrió el accidente. Gentileza Infocañuelas

Poco tiempo después del siniestro vial, el adolescente se entregó a las autoridades y fue trasladado a un centro de menores en la localidad de La Plata, en donde deberá declarar ante la Fiscalía del Menor. Su padre llevó la moto a la fiscalía e indicó que se trata de un vehículo nuevo, comprado hace apenas dos meses. La investigación quedó en manos de la fiscal Sabrina Cladera, quien espera los resultados de la prueba de alcoholemia.

Esa zona de la localidad de Uribelarrea -en donde tuvo lugar en siniestro- es conocida por los vecinos por su falta de control de tránsito, ya que es el tercer accidente en lo que va del año.

Los medios locales destacaron que esa área cuenta con lomos de burro que no alcanzan para reducir la velocidad de los automóviles, lo que se suma a la falta de iluminación en algunos tramos y a la ausencia de controles.

“La moto venía desde el fondo de Uribelarrea, a una velocidad de entre 60 y 80 kilómetros. Hizo por lo menos 200 o 250 metros con la rueda levantada. Es una moto alta y pesada, así que le pegó de lleno, no sé si con la rueda o con parte del motor. El pibe se desestabilizó un poco, pegó una zapateada en el piso y siguió. Cuando le pegué un grito miró hacia atrás, dobló en calle Ramona Páez y se fue por la calle de tierra”, relató un testigo en diálogo con el medio local Infocañuelas.

La misma persona añadió que esta no había sido la primera vez que el menor manejaba de esta manera: “Pasaba todos los días, y no solamente él; hay fácil 20 o 30 pibes que andan haciendo estupideces con sus motos y nadie los para. Son tres o cuatro cuadras en las que no hay lomos de burro y en ese tramo lo usan como autopista. Todas las noches se ve lo mismo”.

