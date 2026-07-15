Tragedia en Córdoba: qué se sabe del joven que murió predido fuego y cuáles son las hipótesis de la familia

La muerte de Isaías Barrera, el joven de 20 años que fue visto corriendo envuelto en llamas por una calle de Marcos Juárez, Córdoba, conmocionó a la ciudad y abrió una investigación para determinar qué ocurrió en los momentos previos a la dramática escena que quedó registrada por cámaras de seguridad.

El joven sufrió graves quemaduras y, pese a haber sido trasladado de urgencia y posteriormente derivado al Instituto del Quemado de la capital provincial, murió durante la madrugada de este miércoles. Mientras la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez intenta reconstruir cómo se inició el fuego, la familia sostiene que Isaías fue prendido fuego y reclama que se investigue la posible participación de terceros.

La causa permanece abierta y, hasta el momento, no existe una hipótesis confirmada oficialmente. Los investigadores realizaron peritajes en la vivienda donde residía el joven y tomaron declaración a su pareja, quien aseguró desconocer cómo habían comenzado las llamas.

Falleció el joven que resultó con quemaduras de gravedad en Marcos Juárez

Quién era Isaías Barrera y qué se sabe de sus últimas horas

Isaías Barrera tenía 20 años y vivía en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez. El sábado pasado, durante la tarde, fue visto corriendo con el cuerpo envuelto en llamas por Zeballos al 1200, en Barrio Sur, a pocos metros de su vivienda.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa al joven desplazarse por la calle mientras el fuego cubre gran parte de su cuerpo. Vecinos que advirtieron la situación salieron inmediatamente para intentar socorrerlo.

Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez. Debido a la gravedad de las quemaduras, posteriormente fue derivado al Instituto del Quemado de Córdoba, donde permaneció internado hasta que los médicos constataron su fallecimiento.

“En horas de la madrugada, médicos del Instituto del Quemado constataron la muerte de un joven de 20 años, el cual había ingresado el día sábado trasladado desde el Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez”, informó la Policía de Córdoba.

Tras conocerse la muerte, los investigadores profundizaron las medidas destinadas a reconstruir qué había ocurrido antes de que Isaías apareciera envuelto en llamas.

Los vecinos socorrieron a la víctima Captura

Qué dijo su pareja y cuál es la hipótesis que investiga la Justicia

Uno de los testimonios incorporados a la investigación fue el de Sabrina S., de 20 años y pareja de Barrera, con quien la Policía se entrevistó el mismo día del episodio.

Según su declaración, la joven dijo desconocer cómo se había iniciado el fuego. Sin embargo, aportó un dato sobre los momentos previos: afirmó que lo último que había visto era a Isaías limpiando su moto.

Como parte de las pesquisas, efectivos de la Policía Judicial y de la Subdirección General de Bomberos realizaron peritajes en la vivienda donde residía Barrera. Los resultados de esas tareas serán fundamentales para establecer el lugar exacto en el que comenzó el fuego, la posible presencia de sustancias inflamables y la mecánica del episodio.

“Personal de Investigaciones continúa con las pesquisas para dilucidar las circunstancias del hecho bajo las órdenes de la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez”, señaló la fuerza provincial.

La hipótesis de la familia

Frente a las incógnitas que todavía rodean el caso, la familia de Isaías sostiene una hipótesis diferente a la de un posible accidente. Sus allegados afirman que el joven habría sido prendido fuego y reclaman que la investigación determine si hubo participación de terceros.

Con ese planteo, familiares y personas cercanas a la víctima realizaron una manifestación para pedir Justicia y exigir el esclarecimiento de su muerte.