Tragedia en la ruta: una por una, quiénes son las víctimas del choque mortal en Misiones

Seis hombres de entre 19 y 34 años y tres mujeres de entre 22 y 26 fueron las nueve víctimas que dejó como saldo un choque entre un ómnibus y un automóvil en la ruta nacional 14, a la altura de la localidad misionera de Campo Viera, situada en el departamento Oberá. Otras 29 personas resultaron heridas.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Policía de Misiones. Las víctimas fueron identificadas como Gabriela Paola García, de 26 años y oriunda de la ciudad de Oberá; Magalí Lilén Belén Amarilla, de 22 y de Campo Ramón; Katia Bupvilofsky, de 24 y de Oberá; Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, de 34 y de Oberá: Ángelo Tadeo Alpuy, de 19 y de Eldorado; Elián Natanael Álvez, de 25 y de El Alcázar; Jonás Luis Dávalos, de 20 y de Eldorado; Enzo León, de 19 y de Eldorado, y Brian Hobus, de 19 y de Wanda.

Siete de las víctimas eran estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones de la sede regional de Oberá. Se trata de Bupvilofsky, Amarilla, Alpuy, Álvez, León, Hobus y Dávalos.

“Con profundo pesar y respeto, la comunidad educativa de la Regional Oberá de la Universidad Nacional de Misiones acompaña a las familias de las y los estudiantes de nuestras casas de estudio que perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido en el día de la fecha”, se publicó en el perfil de Facebook de Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones.

El siniestro ocurrió en horas de la madrugada a la altura del kilómetro 892 de la ruta nacional 14, donde chocaron un ómnibus de la empresa Sol del Norte que circulaba desde Oberá, y un Ford Focus conducido por Ortiz, una de las víctimas fatales, que circulaba en dirección contraria.

“Como consecuencia del violento impacto, el ómnibus cayó al cauce del arroyo Yazá, mientras que el otro vehículo quedó sobre la banquina”, explicó la Policía de Misiones en un comunicado de prensa.

Más de 150 uniformados, junto a bomberos de la Policía y voluntarios y personal de Salud Pública “trabajaron intensamente en el lugar para asistir a las víctimas, remover los vehículos y rescatar a personas que permanecían dentro del ómnibus”, agregaron los voceros consultados.

Según se informó oficialmente, los cuerpos de las nueve víctimas fatales fueron trasladados al Hospital Samic de la ciudad de Obera para la realización de las autopsias, para después ser entregados a los familiares.

Por su parte, las 29 personas heridas, de edades que oscilan entre los 5 y los 67 años, y entre los que se encontraba el conductor del colectivo y un acompañante que cumplía las funciones de guarda, fueron atendidas en los hospitales de Oberá y de Campo Viera. Cuatro de los pacientes debieron ser trasladados al hospital Madariaga, de Posadas.

Hasta horas de la tarde personal de la Policía de Misiones trabajaba en la zona del siniestro para realizar peritajes y tratar de determinar las causas del siniestro.