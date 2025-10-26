Un micro cayó a un arroyo tras chocar con un auto en Misiones: hay varios muertos y heridos

Un trágico incidente tuvo lugar este domingo por la madrugada en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, en donde un micro que trasladaba a más de 50 pasajeros chocó contra un auto y cayó a un arroyo. Producto del fuerte impacto, los ocupantes del ómnibus quedaron atrapados y hay al menos dos muertos y decenas de heridos.

El micro de la empresa Sol del Norte -que iba desde Oberá hacia Dos de Mayo, en Puerto Iguazú- chocó de frente contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario, continuó su marcha hasta el puente y cayó al cauce del arroyo Yazá, entre las localidades de Oberá y Campo Viera. En tanto, el automóvil quedó ubicado sobre la banquina, próximo al lugar del choque.

Según consignó el medio local Misiones Online, hasta el momento, dos personas resultaron fallecidas: el conductor del auto, que quedó atrapado en el habitáculo del vehículo, y una joven que presuntamente viajaba en el colectivo y cuyo cuerpo fue hallado sobre la calzada.

El accidente de un micro en Misiones

En tanto, Bomberos Voluntarios de Oberá, División Seguridad Vial, Policía Científica -para establecer las causas del siniestro, entre ellas las condiciones climáticas al momento del impacto- y efectivos de la Policía de Misiones trabajaban en el lugar para liberar a las personas que continúan atrapadas en el interior del colectivo y ya hay un tramo de la ruta liberado para la circulación vehicular.

Los rescatistas de la Policía informaron al mismo medio que todos los heridos del piso superior del colectivo ya fueron evacuados, mientras continúan los trabajos en el nivel inferior, en donde permanece un grupo de personas atrapadas.

Asimismo, intervienen equipos médicos del Ministerio de Salud Pública, quienes coordinan la atención y el traslado de los heridos a los hospitales. Según consignó el Canal 12 de Misiones, hasta el momento 20 personas fueron derivadas a Oberá y otras cuatro a Campo Viera.

La Policía de Misiones solicitó a los automovilistas circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal apostado en la zona y evitar transitar por el sector si no es necesario, con el objetivo de facilitar el desarrollo de las tareas operativas y periciales en el área del siniestro.

Otro choque en la Ruta 14

Un accidente de similares características tuvo lugar en la misma Ruta Nacional, pero en la provincia de Corrientes, hace pocos meses. En esa oportunidad, tres personas murieron producto de un choque entre un camión y un auto en el kilómetro 620 de la Ruta 14, a la altura de la ciudad de Alvear.

El hecho ocurrió cuando un vehículo Peugeot Partner chocó contra un camión de encomiendas que era conducido por un hombre de 40 años identificado como Paulo Ariel Cuba. A causa del impacto, el auto -en el que viajaba una familia que residía en La Plata- quedó desplazado por fuera de la calzada. Tras el golpe murieron en el lugar los tres pasajeros: Alcides Jiménez González, ciudadano argentino; Cintia Paola Aquino Melgarejo, de 23 años y nacionalidad paraguaya; y su hija Xiomara Belén, argentina y de 16 años.

Las víctimas se dirigían a Asunción del Paraguay, mientras que el conductor del camión Mercedes Benz pertenecía a la empresa OCA y viajaba de Posadas a Buenos Aires. Cuba, originario de Florencio Varela, sobrevivió, aunque sufrió un fuerte shock nervioso y fue trasladado al hospital de Alvear para recibir atención médica.