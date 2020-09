Protesta de la policía en el Comando de patrulla La Plata. Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

LA PLATA. Números. La policía quiere hoy las cifras del aumento que les prometió el gobierno provincial, pero sin mostrar porcentajes. Mientras, hay nuevas protestas de uniformados esta mañana: exigen conocer la nueva escala salarial para deponer su manifestación; incluso, hay una columna que marcha desde el Cruce de la Varel, hacia el centro de esta ciudad, corazón del poder político de la provincia.

El anuncio del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y del ministro de Seguridad, Sergio Berni, no alcanzó para desactivar el malestar en la mayor fuerza de seguridad del país, que desde ayer está en estado de deliberación y, aunque los desmientan públicamente, en los hechos están en una situación de retención de tareas. Los uniformados se manifiestan esta mañana frente al Comando de Patrullas de esta capital para reclamar que se concrete un aumento que represente números reales de mejoras en sus bolsillos.

También se registró una manifestación de uniformados frente al municipio de Morón. Y hubo toque de sirenas en distintos puntos del conurbano. Lo mismo ocurre en Lomas de Zamora, en Avellaneda y en Adrogué, que ayer fue el epicentro de la primera gran manifestación policial.

Nicolás Massi, representante del Sipoba, un protosindicato que actúa sin representación legal, pero que, muchas veces, es la voz de los uniformados, fue el único que expresó el reclamo con nombre y apellido.

"Tienen que decir de cuánto va a ser el aumento hoy mismo, antes del mediodía, si no corren el riesgo de que la policía vaya al paro", declaró Massi, que funge como secretario general del Sipoba. En diálogo con La Tecla, más tarde aclaró: "Es el riesgo que corren, no digo que vaya a ocurrir".

Habló así esta mañana, tras el anuncio de Berni y de Bianco, mientras continúan las protestas en la sede local del Comando, en 526 entre 21 y 22.

Por el momento se trata de una manifestación pacífica: uniformados que están en la puerta de la sede de la dependencia pidiendo una mejora salarial.

"Somos 200 efectivos retirados, en actividad y heridos en apoyo al reclamo que se inició en Almirante Brown y siguió en Mar del Plata, Olavarría, San Nicolás y San Isidro", dijo a LA NACION uno de los uniformados que esta mañana se manifestaban en la central del Comando de esta capital.

"Necesitamos un sueldo para salir de la pobreza y condiciones de salubridad laboral. El Ministerio no te provee de nada. No nos dan nada. Hay efectivos con Covid y te hacen sumarios. Estamos poniendo la vida a disposición de la sociedad", se quejaron los manifestantes agrupados está mañana, tras los anuncios del gobierno.

"No convencen las palabras de hoy. Han prometido mil veces y no han cumplido. Es un 'veremos'. No lo ratifican ni tiran de cuánto va a ser [el aumento]. Queremos hechos concretos. Queremos [una precisión] en el momento, y esto vuelve todo a la normalidad", dijo uno de los uniformados a LA NACION.

"Esto se puede evitar con diálogo. Se puede evitar. Nadie lo quiere. Del otro lado están la sociedad y las familias", dijeron los policías congregados en esta capital.

Según estos manifestantes, un oficial recién egresado gana 30.000 pesos 'de bolsillo'. Luego, 'en negro'. 40.000 pesos. "Es inaceptable, por debajo de línea de pobreza. Los jefes están más cómodos, por eso no recibimos ayuda de la cúpula en este reclamo. Ellos están de 50 mil para arriba, hablando del sueldo. Esa es la bronca. Estamos solos. E indefensos. Y en algún momento iba a estallar", dijo el uniformado, que pidió reserva de identidad, ya que tienen prohibido manifestarse por su estatuto.

Los policías que manifiestan son del Comando de Patrullas, del de bicicletas, policías motorizados y pertenecientes a comisarías locales. No impiden salida ni entrada de vehículos.

"El plan es tener comunicación con los compañeros de Adrogué. Queremos una respuesta firmada. Si el ministro Berni no acelera la medida estaremos así hasta el viernes", dijeron los uniformados.

"La idea es juntarnos acá. Pero si no prospera nos acercaremos a la Gobernación", expresaron los efectivos.

Jueves o viernes, aumento

El gobierno de Axel Kicillof dio a conocer esta mañana un comunicado en el que se describió las protestas como "ciertas incertidumbres que tienen que ver con la fuerza policial".

"Queremos dar certidumbre -dijo Carlos Bianco-, queremos dar la mayor certeza y previsibilidad a los miembros de la fuerza", completó. En tanto, Berni informó en ese mismo comunicado: "Calculamos que para jueves o viernes podremos anunciar cada uno de los pasos. No solo cuestiones materiales, sino también tecnológicas, de la sanidad de la policía y su familia, y para poder acceder a una vivienda", prometió el ministro de Seguridad.

Incluso esta mañana tras los anuncios se registró una nueva protesta frente a la sede del municipio de Morón. Decenas de patrulleros se congregaron luego de los anuncios oficiales, que tuvieron lugar a las 7, efectos de desactivar las protestas que arreciaban anoche.

Desde la Casa de Gobierno provincial negaron que exista malestar más allá de un reclamo por aumentos y equipamiento. El ministro de Seguridad, Sergio Berni no atendió a LA NACION.