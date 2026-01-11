Accidente fatal en Mendoza: una niña y una mujer murieron tras caer de un puente con una camioneta

Una niña y una mujer de 36 años fallecieron a primera hora de este domingo luego de que la camioneta Toyota Hilux en la que viajaban chocara en la ruta nacional 40 a la altura de la ciudad mendocina de Malargüe contra otro rodado y cayera a un costado de un puente.

Por motivos que ahora son materia de investigación, un Fiat Palio conducido por una mujer de 30 años, y la camioneta, al mando de un hombre de 38, colisionaron cuando ambos rodados circulaban en dirección norte hacia la ciudad de San Rafael. El violento incidente vial tuvo lugar a las 5 de la mañana en el kilómetro 2952, sobre el sector conocido como Puente del Matadero, informó el medio local Uno.

Accidente fatal en Mendoza: una camioneta cayó de un puente y una niña y una mujer murieron. captura de redes

Tras chocar, la Hilux cayó del puente. Dos de las ocupantes de la camioneta, una mujer identificada como Vilma Guanco y una niña —cuya identidad y edad no trascendieron— fallecieron en el lugar. En ese mismo rodado viajaba un joven de 17 años que tuvo que ser trasladado al Hospital Central en estado reservado. El conductor de 38 años, en tanto, ingresó a terapia intensiva del Hospital Malargüe.

Los ocupantes del Palio, en tanto, se trasladaron en vehículo particular a un centro de salud local. Allí viajaban la conductora y dos niñas de 10 y 7 años que sufrieron politraumatismos leves. Las tres víctimas fueron trasladadas a un hospital de la zona para recibir atención médica.

La mujer que conducía ese rodado arrojó un resultado negativo de alcoholemia, agregaron las fuentes policiales. Al momento, la causa se instruye como homicidio culposo agravado.

Otro choque

También a primera hora de este domingo, un conductor de 26 años fue internado en el Hospital Central tras haber chocado contra un árbol en la ciudad de Maipú. El siniestro ocurrió alrededor de las 7, cuando el conductor circulaba en un Ford Mondeo con dirección de oeste a este y, por razones que aún se investigan, perdió el dominio del rodado.

El vehículo se cruzó de carril e impactó contra un árbol. Luego, comenzó a incendiarse. El joven fue rescatado por personas que se encontraban en el lugar, informó el medio mendocino El Sol.