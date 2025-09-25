Triple crimen de Florencio Varela: cuáles son las zonas narco más calientes de La Matanza

Uno por uno, estos son los puntos neurálgicos, presentados en un informe de LN+, donde las bandas narcos están asentadas y comercializan estupefacientes, especialmente los traficantes peruanos; armas, droga y complicidad policial
El asesinato de las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez puso una vez más en el foco de la tormenta al territorio más extenso del conurbano bonaerense: La Matanza. En La Tablada, una de las localidades que componen ese partido, fue donde vieron con vida por última vez a las chicas. LN+ presentó un informe de las zonas más calientes, ocupadas por narcotraficantes peruanos, principales apuntados del triple crimen.
Además de ser identificados por los vecinos como los puntos más peligrosos, estas zonas están bajo el velo de la complicidad policial. Cotidianamente se realizan denuncias de venta de droga en casas cercanas a comisarías y puestos de Gendarmería, en la mayoría de los casos, sin éxito.
Del listado compuesto por los puntos neurálgicos de asentamientos narcos, la zona “más picante”, como se la denomina popularmente, es la de los Monoblocks de La Tablada.
En ese predio, durante años gobernó Nicolás Nahuel Guimil, conocido como “Chaki Chan”. Una vez preso, el narco perdió territorio.
Cuáles son las zonas más calientes
Del listado se desprenden los siguientes barrios:
- San Petersburgo
- Justo Villegas
- Santos Vega
- El Triángulo
- Villa Palito
- Villa 21
En el informe de LN+, se resaltó que las jóvenes asesinadas recorrieron 35 km desde los Monoblocks de La Tablada hasta Florencio Varela, con una patente falsa esquivando todo tipo de control policial.
Por otro lado, se resaltó que en esa región del conurbano bonaerense, desde el Camino de Cintura hacia el fondo de La Matanza, los narcotraficantes peruanos apelan al ingenio, transportando la droga no solo en vehículos, sino también a través de botes y tirolesas.
