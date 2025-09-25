LA NACION

Triple crimen: decenas de personas se manifestaron en distintos puntos del país para pedir justicia por las chicas asesinadas

En distintos puntos del país se realizaron marchas para reclamar por las jóvenes que fueron halladas descuartizadas; una gran convocatoria tuvo lugar en Plaza Flores y se moviliza por la avenida Rivadavia

Marcha en la Plaza Flores, en repudio por el asesinato de las tres jóvenes de La Matanza
Marcha en la Plaza Flores, en repudio por el asesinato de las tres jóvenes de La Matanza

Este miércoles, en la Plaza Flores, se realizó una marcha para pedir justicia por el triple crimen de Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez, las tres jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados este miércoles por la mañana en Florencio Varela. La convocatoria se dio bajo la consigna “basta de matarnos, todas las vidas importan”.

La concentración se dio frente a la iglesia San José de Flores y consistió en una movilización por la avenida Rivadavia. De la misma, participaron organizaciones feministas y personas autoconvocadas.

Pero la ciudad de Buenos Aires no fue el único lugar donde se llevó a cabo esta manifestación. También hubo movilizaciones similares en distintos puntos del país como Córdoba, La Plata, Mar del Plata y Rosario.

Noticia en desarrollo.

