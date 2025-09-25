Triple crimen: decenas de personas se manifestaron en distintos puntos del país para pedir justicia por las chicas asesinadas
En distintos puntos del país se realizaron marchas para reclamar por las jóvenes que fueron halladas descuartizadas; una gran convocatoria tuvo lugar en Plaza Flores y se moviliza por la avenida Rivadavia
Este miércoles, en la Plaza Flores, se realizó una marcha para pedir justicia por el triple crimen de Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez, las tres jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados este miércoles por la mañana en Florencio Varela. La convocatoria se dio bajo la consigna “basta de matarnos, todas las vidas importan”.
La concentración se dio frente a la iglesia San José de Flores y consistió en una movilización por la avenida Rivadavia. De la misma, participaron organizaciones feministas y personas autoconvocadas.
Plaza de Flores— Cecilia González (@ceciazul) September 24, 2025
La marcha va a dar vuelta a la plaza para exigir justicia por Brenda, Morena y Lara#NiUnaMenos pic.twitter.com/qJ0WMJSXCN
Pero la ciudad de Buenos Aires no fue el único lugar donde se llevó a cabo esta manifestación. También hubo movilizaciones similares en distintos puntos del país como Córdoba, La Plata, Mar del Plata y Rosario.
Marchamos en Mar del Plata por justicia para Brenda, Lara y Morena. Triple femicidio bajo la absoluta responsabilidad del Estado y la bonaerense que no las buscaron amparado a una red de narcos. Ni una menos pic.twitter.com/MG6AL7qNpN— Rocío García (@rociogarciaokk) September 24, 2025
#Córdoba Salimos a las calles para exigir justicia por Brenda, Morena, Lara y todas las pibas! El estado y los gobiernos son responsables! Basta de discursos de odio y misoginia!— Laura Vilches 🍉✊🏼 (@VilchesLaura) September 25, 2025
Ni un paso atrás. Sí tocan a unx nos tocan a todxs! pic.twitter.com/572SYQ7Tjs
Noticia en desarrollo.
