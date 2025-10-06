Triple crimen: el fiscal del caso adelantó que investigan a cuatro personas más y qué habrá nuevos allanamientos

El fiscal a cargo del triple crimen de Florencio Varela, Adrián Arribas, mantuvo un diálogo con LN+ en donde brindó las últimas novedades del caso. “Estamos avanzando en la individualización de cuatro personas más. En las próximas horas habrá nuevos allanamientos y más testimoniales en la Fiscalía", adelantó Arribas.

Además, detalló que, “de esa individualización quedará determinada la cantidad de prófugos”. Sobre el potencial traslado de la causa al fuero federal, Arribas dijo: “Antes de dictar la prisión preventiva, si en el requerimiento probamos que hubo narcotráfico en la causa, ahí le pediremos al juez de Garantías la definitoria, en principio, de la totalidad de la causa".

Sobre el secreto de sumario de la causa, Arribas aclaró que fue levantado el viernes pasado, jornada en la cual también se abrieron los celulares de los principales acusados. En alusión a los allanamientos, el fiscal sostuvo que no se encontraron drogas pero sí vehículos: todos en una cochera cuya mensualidad era pagada por Víctor Sotacuro, uno de los involucrados en el hecho.

Consultado por la negativa de “Pequeño J” a una extradición voluntaria, Arribas respondió: “No es lo ideal. Lo mejor sería tenerlo lo antes posible acá. Pero ese proceso ya nos excede, esperaremos que la justicia peruana se expida”.

En el cierre del intercambio, el fiscal de Homicidios de La Matanza confirmó la relación, previa al triple crimen, entre “Pequeño J” y Lara Gutiérrez, una de las víctimas. “Lo tenemos probado”, concluyó Arribas.