Triple crimen: la carta anónima que dejaron en una comisaría con datos sobre el presunto ladero de Pequeño J

Sobre la calle California 1850, en la puerta de la Comisaría 4 D del barrio porteño de Barracas, un anónimo dejó una carta. El mensaje, escrito a mano con lapicera negra, abrió una nueva línea de investigación sobre el supuesto ladero de Pequeño J, principal sospechoso de idear el triple crimen de Florencio Varela. En un informe de LN+ revelaron el texto completo.

En el texto original se lee: “Emanuel Nicolás se llama el narcotráfico [narcotraficante] amigo de ”Pequeño J" y ahora vive [dirección pixelada para no obstaculizar la investigación judicial] que mataron a las tres chicas. Antes vivía en Villa Zavaleta".

El documento ya se encuentra en poder del fiscal Adrián Arribas, especialista en homicidios y género de la UFI de La Matanza. Según las autoridades, el texto estaba escrito en el frente de un sobre tipo papel madera cortado por la mitad.

Además de brindar el nombre del supuesto ladero de “Pequeño J”, en el mensaje figura un domicilio, que por cuestiones de preservación legal no tomó conocimiento público.

Matías Agustín Ozorio, el supuesto ladero de "Pequeño J" hasta el momento de hallar la carta dejada por un anónimo

Pese a tratarse de una central policial, las cámaras de seguridad no lograron identificar a la persona ni el momento en el que el mensaje fue depositado en la comisaría.

Qué pasó con las chicas, según un investigador del narcotráfico peruano

El investigador de terrorismo y narcotráfico peruano Jaime Antezana analizó en LN+ el triple crimen de Florencio Varela, donde asesinaron a Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez. “Dudo que las chicas se hayan robado dinero, pero sí drogas. Solamente por esa razón es que estas bandas cortan dedos, orejas y luego asesinan. Es un ritual antes del sacrificio”, aseguró Antezana.

Jaime Antezana, investigador de narcotrafico y terrorismo peruano

“En Perú no se sabía quién era “Pequeño J” hasta que ocurrió el triple crimen", detalló Antezana. “Sin embargo, Trujillo, la provincia donde él nació, es el corazón de las mafias peruanas, una zona histórica del narcotráfico”, agregó el investigador.

En alusión a las bandas narco criminales de su país, el especialista dijo: “La más famosa es la de “Los Pulpos” [con la cual estaría vinculado “Pequeño J”] y “La Jauría”. Ambas convirtieron a Trujillo en la zona más importante de homicidios por sicariato y secuestro. También realizan explosiones con granadas y dinamita".