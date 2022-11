Tucumán: una mujer policía mató a su hijo de 5 años a cuchillazos y se disparó en el abdomen

escuchar

Una mujer policía mató a su hijo de cinco años con un cuchillo y luego intentó suicidarse de un disparo en el abdomen. El hecho ocurrió en la localidad Los Ralos, en Tucumán, un pueblo que aún no sale su conmoción por el hecho. El padre del niño, que reclamaba su custodia, criticó a la Justicia.

La agente Manuela Medina, de 31 años, que se encontraba en la fuerza de seguridad desde 2017, sobrevivió y se encuentra internada, según señaló el sitio local Los Primeros, citado por La Voz del Interior. Aún no se conocen las razones que la habrían llevado a tomar esa decisión.

El secretario de Seguridad tucumano, Luis Ibáñez, se refirió al caso que ganó trascendencia en las últimas horas. “Hemos tenido un hecho desgraciado. Una empleada policial ha ultimado a su hijo de corta edad utilizando un arma blanca y después intentó quitarse la vida con un disparo en el abdomen”, sostuvo.

El funcionario provincial sostuvo que la uniformada fue derivada a un centro de salud de San Miguel de Tucumán, la capital provincial. La División Homicidios del sector médico forense de la Policía trabajó en el lugar.

Los padres de Yulián, el pequeño asesinado, estuvieron en pareja cinco años. Desde hace dos se encontraban separados y libraban un fuerte conflicto judicial, con denuncias mutuas por violencia de género.

Mientras la Justicia investiga lo ocurrido, se conoció que la mujer estuvo bajo tratamiento psiquiátrico hasta el lunes. Ese día recibió el alta y se le restituyó su arma reglamentaria.

La carta de despedida del padre

El padre del niño, Cristián Jiménez, despidió a su hijo en las redes sociales con una desgarradora carta en la que cuestionó el accionar de la Justicia. El hombre señaló que hace tiempo peleaba por la custodia de Yulián y lanzó fuertes críticas a la Justicia.

“Ayer me arrebataron mi vida, mi corazón, me quitaron todo. El dolor que tengo en mi alma es inaguantable, perdí a mi hijo, asesinado ”, escribió en Facebook.

“Solo cinco años tenía mi superhéroe, él solo quería ser feliz y me lo quitaron ayer en un ataque de locura e inconsciencia de su propia madre”, agregó. Y continuó: “Esta mañana me levanté pensando que era una pesadilla, pero me encontré con la verdad”.

Y profundizó: “Dos años peleé con la Justicia para que me den su tenencia demostrando todo, pero la Justicia es lenta para el pobre y rápida para el rico. Hoy tengo que despedir a mi hijo en un ataúd, a la razón de mi vida, a la luz de mis ojos. Si la Justicia hubiera actuado como tenía que ser, él estaría jugando en su jardincito con sus primitos”, planteó.

LA NACION

Temas Tucumán