Ulises Jaitt reveló la contradicción que se halló en el lugar donde murió Natacha

En la madrugada del 23 de febrero de 2019, el cuerpo de la mediática Natacha Jaitt era encontrado en una habitación del salón de fiestas Xanadú, ubicado en Villa La Ñata, Buenos Aires. Luego de muchos idas y vueltas por parte de la Justicia, el hermano de Natacha, Ulises, reveló que se encontró “algo muy importante y clave en la causa”.

En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, el conductor afirmó: “La mochila de Natacha aparece en el procedimiento judicial descripta en dos lados distintos. Estamos hablando de un error garrafal. La mochila no tiene patitas, no puede trasladarse de un lado a otro”. Luego agregó: “Está escrito como que la mochila aparece en planta baja en el salón Xanadú cuando Velaztiqui Duarte entrega el DNI de Natacha a la policía. Y después en el procedimiento judicial aparece en el baño, al lado de la habitación donde terminó muerta Natacha, con la foto que lo acredita”.

“Esto es un escándalo, es algo insólito. Estamos hablando de un fallido del procedimiento judicial. Es una vergüenza. Con qué seriedad puede tomar uno el procedimiento judicial al encontrar este error garrafal. No lo puedo creer. No podés detallar un objeto en dos lados distintos”, señaló Ulises y agregó: “Esto habla de la corrupción que hay. Yo sé que hay corrupción. No quieren investigar”.

Luego, Ulises criticó cómo se manejó la Justicia y que la tablet de Natacha sigue sin poder desbloquear del todo. “En esta causa no tenés ningún imputado. Trabaron el análisis del pelo. No llamaron a nadie a indagatoria. La tablet sigue sin poder desbloquearse de manera completa”, denunció.

La tablet se había desbloqueado parcialmente en marzo de 2020. Ahí se encontraron 20.000 imágenes y 300 videos. “Acá estamos hace más de dos años y es todo pantanoso, raro. Es la misma fiscalía donde está la causa de Diego Maradona, en la Fiscalía General de San Isidro. Hay dos fiscales en común. En la de Maradona tenés un montón de imputados, faltan que imputen a Dieguito Fernando... y acá no tenés nada”, concluyó enojado el hermano de la mediática.

LA NACION