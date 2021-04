La otra cara de Máxima: su lucha por pertenecer y los desafíos como reina

Son épocas de celebración para Máxima: un día como hoy, hace ocho años, se coronaba como la reina consorte de los Países Bajos. Además, en mayo también estará de festejo por sus 50 años. Sin embargo, la vida de la argentina que conquistó al pueblo holandés está llena de matices, y los autores Rodolfo Vera Calderón y Paula Galloni decidieron ir un paso más allá para descubrir quién es la mujer detrás de la corona.

Máxima, la construcción de una reina es el nuevo libro que llegará a todas las librerías de nuestro país este sábado 1 de mayo. Vera Calderón es un periodista mexicano que se especializó en el mundo de la realeza, y anteriormente ya había emprendido el desafío de publicar una biografía no autorizada: escribió Mi vida con Christina Onassis: la verdadera historia jamás contada (2014), junto a Marina Tchomlekdjoglou.

Máxima, la construcción de una reina: un nuevo libro que explora a fondo su vida - Fuente: Penguin Libros Argentina

Galloni, por su parte, es panelista en Pampita Online, el programa conducido por Carolina “Pampita” Ardohain por la pantalla de Net TV. También se adentró de lleno en el periodismo royal en la última década, y es la pluma porteña que formó parte de la investigación, análisis y confección del flamante retrato de la reina.

La dupla dialogó con LA NACION y anticipó algunas de las revelaciones del lanzamiento. Los testimonios y documentos a los que tuvieron acceso fueron recopilados durante la pandemia de coronavirus y, gracias a la ayuda de la tecnología, pudieron concretar distintos encuentros con personajes cruciales en la historia de Máxima Zorreguieta Cerruti.

Paula Galloni y Rodolfo Vera Calderón, escritores de la biografía no autorizada de Máxima Zorreguieta Matías Salgado

Máxima y el sueño americano

En el verano de 1995, a sus 24 años, la futura reina consorte arribó a Nueva York en busca de un trabajo, tal como lo hacían muchos jóvenes de su edad. Los autores le dedican un capítulo completo a la travesía que vivió desde que dejó su país natal hasta concretar una experiencia que cambiaría su historia más allá de los límites de su imaginación.

“Siempre tuvo dentro esa mujer ambiciosa, con ganas de éxito. Supimos cómo Máxima llega a esa ciudad tan cosmopolita de Estados Unidos, donde hace amigos y vive su vida como cualquier chica veinteañera”, cuenta Galloni. Y agrega: “Descubrí el costado humano de la joven que, como cualquier estudiante argentino, se alejó del calor de su hogar y de su patria para progresar en la vida”.

La historia de Máxima tiene algunos momentos claves: uno de ellos fue su viaje a Nueva York en 1995 Archivo

Ambos autores coinciden en que fue una ardua tarea reconstruir el entorno de Máxima de aquel entonces: con quién se relacionaba, qué puertas tocó y develar la otra cara de la versión oficial del cuento de hadas. En este sentido, Vera Calderón sostiene que la reina no consiguió rápidamente “el sueño americano”, ya que el trabajo ideal tardó en llegar, y mientras tanto se la pasó “de casa en casa” para no renunciar a las oportunidades que tanto ansiaba.

“No le resultó fácil, y creo que todos los sacrificios que hizo la convierten en una mujer de carne y hueso. Sin embargo, no entiendo por qué se encargó de ocultar las vivencias de esta etapa una vez que se convirtió en princesa”, reflexiona Galloni sobre la odisea que emprendió Zorreguieta antes de conocer al príncipe Guillermo de Holanda.

Máxima Zorreguieta conoció a Guillermo Alejandro hace 20 años, cuando todavía era príncipe Getty Images

Desentrañar los secretos escondidos durante décadas por el círculo social de Máxima requirió de una profunda investigación y, en muchas ocasiones, los periodistas tuvieron dificultades para acceder a las fuentes. “La censura que existe en Holanda con respecto a la familia real es algo que no podíamos creer; yo pedía información pública de cuánto se había gastado en un viaje de avión y antes de enviarme la respuesta me preguntaban en qué contexto iba a usar los datos”, comenta Calderón.

“Es información pública, y se supone que no tengo por qué rendirle cuentas de lo que voy a hacer con esos datos siendo periodista, pero nos encontramos con muchas trabas por parte del gobierno holandés”, sentencia. El hermetismo en torno a la reina consorte queda a la vista: su codiciada palabra no es escuchada en entrevistas, y las pocas veces en las que aparece frente a las cámaras es para emitir comunicados oficiales, como ocurrió en el video de pedido de disculpas por sus vacaciones a Grecia en 2020.

“Antes que argentina, Máxima es la reina de Holanda”

Ya hace más de 20 años que Máxima se despidió de la Argentina para jamás volver a vivir en Buenos Aires. A pesar de los miles de kilómetros que separan nuestro país de Holanda, siempre existe algún guiño de la reina hacia sus raíces: desde aquel tango que sonó durante su boda hasta la pulsera con los colores de nuestra bandera que lució su hija Alexia en un retrato de cumpleaños, pasando por los alfajores de maicena rellenos de dulce de leche que preparó y mostró en la cuenta de Instagram de la casa real.

En 2006, Máxima impactó con un vestido rojo diseñado por Benito Fernández durante la celebración de los 60 años del príncipe Carlos Gustavo de Suecia

La última visita oficial de Máxima a nuestro país fue en diciembre de 2018, durante la Cumbre del G20, y algunos lo interpretaron como un gesto de futura colaboración bilateral, pero los autores de su nueva biografía consideran que se trató de una aparición pública más política que productiva. “Ella no tenía nada que ver en el G20, porque los reyes representan al estado y hacen visitas de Estado, pero esta era una reunión de gobierno”, detalla Vera Calderón.

“Ella vino en calidad de asesora del Secretario General de las Naciones Unidas, pero no es un evento cumbre de las Naciones Unidas sino una reunión donde se analizan los años venideros en términos económicos. Máxima vino para amasar poder”, agrega. Galloni se diferencia en este punto y asegura que la reina mantiene intacto su amor por la Argentina.

Guillermo y Máxima cumplen ocho años como monarcas de los Países Bajos ERWIN OLAF / Casa Real

–¿Consideran que Máxima tiene interés y preocupación por la realidad política y económica de nuestro país?

Vera Calderón: No creo que tenga su mirada puesta en las necesidades de la Argentina, ni tampoco lo ha demostrado. Ella antes de ser argentina es la reina de Holanda. Tampoco en Holanda la hemos visto entregar una cobija o dar alguna vacuna. Sí inaugura algunas instituciones, como corresponde a su rol, pero no la siento tan cercana en asuntos como la migración, que en los Países Bajos es un tema muy grave porque hay una cantidad de migrantes musulmanes que son asesinados. Hay mucho racismo, no hay una integración y ella como extranjera podría hacer muchísimo, pero no lo hace.

Galloni: A nivel político no vimos que se involucre hasta el momento, pero es indiscutible que el vínculo con su país natal es muy fuerte. Máxima ama a la Argentina, pero creo que pasa más por lo familiar, y se lo inculcó también a sus tres hijas.

La reina Máxima junto a sus tres hijas: las princesas Amalia, Ariane y Alexia Story.Nl

–Ustedes afirman en el libro que Máxima tiene una lucha interna con su argentinidad, ¿creen que eso lo traslada a su rol de reina?

VC: Ella se toma su rol en serio, pero creo que no termina de conciliar del todo con su argentinidad en el sentido de que tuvo que irse para trascender, y eso le pesa. Esa cuestión de esforzarse para demostrar que lo que no logró en Argentina lo obtuvo en Holanda hace que cada vez que vuelve a su país quede a la vista ese complejo.

G: Lo que no entiendo es por qué le cuesta tanto mostrar ese costado humano. Creo que el círculo de argentinos al que ella pertenece es un grupo de personas tan sectario que pretenden que la vean como en un cuento de hadas. Como reina no tiene nada que demostrar, porque pertenece nada más ni nada menos que a la realeza, pero así y todo, con una corona en la cabeza, ella sigue haciendo esfuerzos para que su entorno la ponga en un pedestal que ya se ganó.

“Una gran actriz”

En el libro, los periodistas recorren las luces y sombras de la vida de la reina: la historia de amor prohibido de Jorge Zorreguieta y María del Carmen Cerruti Carricart; el pasado político de su padre, como Secretario de Agricultura y Ganadería de Argentina durante la última dictadura cívico-militar; y el lamentable suicidio de la hermana de Máxima, Inés Zorreguieta.

La emoción y la ausencia de su padre hicieron brotar las lágrimas de Máxima durante su boda cuando sonó "Adiós Nonino", el tango de Astor Piazzolla

–Después de investigar durante tanto tiempo, ¿cómo definirían a Máxima?

VC: Hasta el día de hoy no termino de conocer a Máxima, nunca deja de sorprenderme. Por un lado, me di cuenta de que mucho en ella es calculado y medido. Todas las sonrisas, la frescura, si bien son genuinas, también forman parte de una estrategia. Habla muy bien, se desenvuelve, y sabe cuándo y cómo sonreír. Es una gran actriz. Por otro lado, está la Máxima puertas adentro, que llega a la Argentina y se saca el traje de reina para guardarlo en el placar y su deseo es ser una mujer argentina más. Acá es una persona y allá es otra, como si tuviera doble personalidad.

G: Pienso que fue una maestra para poder ingresar al mundo de la realeza. Por eso el libro se llama La construcción de una reina, porque provenía de una familia de clase media, y a sus padres les costó mucho darle una buena educación. Nunca soñaron que se iba a convertir en reina. No eran una familia acomodada como la prensa describía; si bien se rodeaban de personas con un mejor nivel socioeconómico, ellos hacían un esfuerzo enorme por pertenecer a ese círculo. Pienso que Máxima se ganó el lugar que ocupa.

La reina Máxima suele lucir vistosas joyas en cada posado, algo que la diferencia de su suegra Beatriz Royal House - HOLA

En el texto también brindan detalles desconocidos de los inicios del romance de Máxima con el actual rey Guillermo, y hacen un análisis exhaustivo de los diseños de moda que elige, alejados de la austeridad luterana y calvinista de su suegra.

La agenda de medidas económicas que impulsó durante su reinado es otro de los focos del libro, que busca ofrecer una versión sincera de la monarca de los Países Bajos. En tiempos donde escasean las demostraciones de “la mujer real” que se resguarda tras la corona, llega a las librerías un material que desafía la impenetrable intimidad de la familia de Orange-Nassau.

