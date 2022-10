Un año después. Difunden videos para intentar pornerles nombre y apellido a los asesinos del arquitecto rosarino Joaquín Pérez

escuchar

La Fiscalía Regional de la ciudad santafesina de Rosario difundió hoy imágenes de los presuntos autores del homicidio del arquitecto Joaquín Pérez, asesinado hace un año durante un intento de robo, mientas que el instructor judicial de la causa sostuvo que no tiene “forma de ponerle nombre y apellido” a los criminales.

Un día antes de cumplirse un año del crimen en ocasión de robo que provocó conmoción en la población local, y que generó marchas y multitudinarias concentraciones públicas, la Fiscalía Regional Rosario difundió imágenes de los presuntos asesinos con el fin de poder identificarlos.

A la vez, recordó que sigue vigente la recompensa de 1.000.000 de pesos “por datos que puedan aportarse para lograr la identificación de las personas sindicadas que se observan en las imágenes” captadas por cámaras de videovigilancia ubicas en la zona del hecho.

Instantes anteriores y posteriores al homicidio del arquitecto Joaquín Pérez en Rosario

”Tengo la misma decepción cuando no podemos identificar a los autores, como nos está pasando en esta causa, porque es nuestra labor, proveer esos nombres”, dijo, por su parte, el fiscal rosarino Adrián Spelta, a cargo de la investigación del asesinato de Pérez.

”No tengo forma de ponerle nombre y apellido a las dos personas que cometieron el homicidio”, siguió el fiscal, luego de que la viuda de Pérez, Indiana, se quejó porque “la causa se movió, pero está en cero”.

”Estamos como el día uno. No hay ni siquiera un nombre, ni eso. Absolutamente nada”, lamentó la mujer en declaraciones a la prensa local.

Conmoción y angustia por el asesinato del arquitecto Joaquín Pérez durante un asalto en Arroyito

El caso

El crimen del arquitecto ocurrió la noche del 19 de octubre del año pasado mientras guardaba su Renault Clio en una cochera situada a 50 metros de su casa, en Pasaje Muñiz al 1200, en el barrio Arroyito.

Según la investigación, dos personas que se movían en motocicleta abordaron al Pérez y le dispararon –con dos armas diferentes– para sacarle el vehículo.

Pérez recibió dos disparos, uno en el pecho y otro en la ingle, pero a pesar de las heridas de bala trató de llegar hasta su casa a pedir ayuda. En la puerta de su residencia se desvaneció. Los vecinos relataron que murió delante de su esposa. En la puerta quedaron las manchas de sangre de sus manos, con las que intentó empujar para tratar de entrar a su casa. Un vecino que es médico le realizó tareas de reanimación, pero Pérez falleció a causa de las graves lesiones sufridas.

Los asesinos escaparon en el Clio, que finalmente dejaron abandonado en Olivé y Flynn, a unas diez cuadras de donde ocurrió el crimen. El vehículo tenía el vidrio delantero izquierdo roto, la llave de contacto tirada en el piso y sobre el asiento del conductor los delincuentes abandonaron una pistola calibre 40.

Asesinaron de tres tiros a un arquitecto de 34 años para robarle el auto, en Rosario Marcelo Manera - LA NACION

El fiscal Spelta dijo hoy que los autores del asesinato “no dejaron rastros” para su identificación.

”Las fuerzas que colaboran con la policía no pudieron, hasta el momento, aportar los nombres de las personas que en las imágenes se ven circulando en motocicleta”, añadió en declaraciones a Radio “La Ocho” de Rosario.

Y aclaró que “no hubo impericia de parte de la fuerza porque hemos obtenido la evidencia, pero no tenemos ADN de los autores, y no lo tenemos porque no lo hay”.

En esa línea, explicó que “cuatro técnicos distintos levantaron huellas del arma y nos dijeron que no pudo obtenerse una huella dactilar”.

Marcha en Rosario en pedido de justicia por el asesinato de Joaquín Fernando Pérez Marcelo Manera - LA NACION

”Recuerdo haber dicho que haría todo lo que esté a mi alcance para dar con los autores. Se está haciendo y no dejará de hacerse todo lo necesario”, agregó el miembro del Ministerio Público de la Acusación.

Además, Spelta sostuvo que “se levantaron evidencias de rastros por tres fuerzas distintas: policía provincial, Policía Federal y policía de Chaco, la que tiene una técnica distinta de levantamiento de huellas”.

”Todo se envió al sistema de investigación dactilar, a Interpol, a la policía de La Plata y a la base de datos de la Policía Federal”, abundó, pero hasta ahora sin resultados positivos para la identificación de los autores del crimen.

LA NACION