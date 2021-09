Un asesino convicto resuelve un antiguo problema matemático desde la cárcel

Un asesino convicto que aprendió matemáticas avanzadas mientras cumplía su condena en una prisión estadounidense asombró al mundo de las ciencias exactas al resolver un antiguo problema matemático de casi imposible solución.

El hombre abrazó la pasión por los números como una manera de encarrilar su existencia y aseguró que dedica este cambio a la víctima de su crimen, porque a él le recuerda siempre “dónde debo dirigir mi vida y que no debo volver a lo de antes, donde ya he fallado”.

Christopher Havens es el nombre de este convicto apasionado por las matemáticas que se encuentra cumpliendo condena de 25 años en el Complejo Correccional de Monroe, en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos.

En su etapa adolescente, este recluso abandonó la escuela secundaria, extravió su vida y padeció la adicción a diversas sustancias. En 2011 fue condenado por el asesinato de un hombre llamado Randon Robinson en un tiroteo relacionado con el mundo de las drogas.

El Complejo Correccional de Monroe, donde, desde 2011, Christopher Havens cumple su condena de 25 años de prisión por homicidio The Current

Su encuentro con los problemas matemáticos

Poco después de su ingreso a prisión, y casi de casualidad, comenzó el interés de Havens por la matemática. Fue cuando en su primer año de reclusión fue castigado por mal comportamiento y enviado a un calabozo solitario que él bautizó “el agujero”. Una vez allí, el hombre pasaba el tiempo resolviendo rompecabezas.

Pero un día, Havens se dio cuenta que había un hombre mayor que repartía pequeños sobres de papel madera con algo en su interior. Después de un tiempo, el presidiario habló con este señor y descubrió que en los sobres había problemas matemáticos.

“El hombre me dio uno de estos sobres y me enganché. Me quedé despierto haciendo estas matemáticas. Era mejor que los rompecabezas. Y simplemente seguí adelante y nunca me detuve”, contó Havens al programa The Current, de la radio canadiense CBC.

Christopher Havens señaló que las matemáticas le cambiaron la vida y ahora quiere enseñar a otros esta disciplina que lo fascinó Mathematical Association of America

Así, el recluso por homicidio, a fuerza de resolver ecuaciones e incógnitas, comenzó a aprender por sí mismo los rudimentos de la aritmética y el álgebra, hasta que llegó a un tope en su aprendizaje y requirió la ayuda de expertos. En 2013 se puso en contacto con la revista Annals of Mathematics a la que le narró su historia y le solicitó algún tipo de asesoramiento en el arte de los números.

La respuesta que recibió fue positiva, ya que desde la publicación le enviaron investigaciones y material para avanzar en sus estudios, algo que, de acuerdo al propio Havens, le cambió la vida.

El problema más difícil

“Pensé que conocía la belleza entonces y realmente no. Hay mucho de eso en las matemáticas. Cada vez que aprendés un poco más, te asombra todo lo que no sabés. Y las cosas que surgen son siempre muy hermosas, incluso tus fracasos”, contó a la citada cadena radial.

Pero la solicitud de ayuda a la revista de matemáticas traería a la postre un desafío para Havens. Sucedió que el editor de la publicación conocía a un eximio profesor de Matemáticas de la Universidad de Turín, en Italia, llamado Umberto Cerruti.

Cerruti leyó entonces la carta con la solicitud del presidiario y, para descartar que se tratara de un “chiflado más que se enamoró de los números”, le envió a Havens un antiguo y complejísimo problema matemático para ver si lo podía resolver.

La carta que envió Havens a una publicación de matemáticas solicitando material para poder aumentar sus conocimientos en la disciplina The Conversation

Poco después, el docente de Turín recibió la respuesta del recluso. Se trataba de un papel de 120 centímetros de largo repleto de fórmulas matemáticas. Para corroborar el resultado de la respuesta al problema, Cerrutti pasó los datos enviados por Havens a una computadora, donde comprobó, con alborozo, que la resolución era perfecta. Era claro, además, que el presidiario no había recurrido a la asistencia de la informática.

A partir de este hecho, el profesor y el recluso trabajan juntos en la resolución de problemas de fracciones continuas. Havens llegó incluso a publicar un estudio sobre sus avances en este terreno en la revista Research in Number Theory, en enero de 2020, según consigna el medio estadounidense The Conversation.

El poder transformador de las matemáticas

Además, Havens se dedicó también a enseñar matemáticas a otros reclusos de Monroe. Para ello creó el programa Prison Matemathic Project (”Proyecto de matemáticas en prisión”). En él, además de dictar clases, el hombre organizó un sistema que une a los presos con voluntarios en la comunidad matemática y les proporciona materiales para aprender sobre esta disciplina.

Havens siente que las matemáticas fueron para él la piedra de toque para cambiar la dirección de su vida, y ahora aboga porque a otros les ocurra lo mismo. El hombre recalcó el poder “transformador” de los números y se refirió a sus ganas de transmitir su experiencia.

“Si puedo experimentar este cambio a partir de un estudio profundo y una exploración de las matemáticas y las ciencias, entonces quería compartirlo -expresó-. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que iniciar un programa que nos permita interactuar entre nosotros y compartir esta pasión con ellos?”.

Finalmente, Havens señaló que el poder rehabilitador que halló él en las matemáticas puede servir además para que los presos no reincidan en sus delitos. Y dedicó unas palabras a la familia de su víctima. El hombre, que hoy tiene 41 años, manifestó su deseo que ellos supieran que él intentaba hacer algo positivo en su tiempo en prisión.

Christopher Havens enseña a otros reclusos matemáticas dentro de la prisión donde cumple su condena CBC

“Cuando trabajo en esto, se lo dedico a mi víctima porque es un recordatorio constante del lugar exacto al que debo apuntar mi vida. Necesito seguir adelante y no puedo volver a ese estilo de vida anterior porque ya he fallado”.

El preso por homicidio dijo que es consciente de que lastimó a muchas personas y de que pasará el resto de su vida trabajando en una deuda que no puede pagar. Y por eso quiere hacer algo que beneficie a otros cuando sea liberado algún día: la enseñanza y la difusión de las ciencias matemáticas.

