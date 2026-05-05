Un buque cargado de químicos chocó un petrolero y un barco con asfalto en el río Paraná

Personal de la Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo para brindar seguridad a la navegación en Campana tras la colisión de dos buques ocurrida a la altura del kilómetro 96 del río Paraná. En el incidente sufrió una rozadura un tercer barco de carga. La situación está controlada, pero bajo minucioso monitoreo a los efectos de verificar que no se hayan producido vertidos de combustible o de materiales químicos en las aguas.

El hecho ocurrió ayer por la tarde cuando el práctico del buque tanque Ginga Bobcat, de bandera Panamá, informó a la fuerza de seguridad federal que había colisionado, presuntamente por causa de un “desgobierno”, con el Helios, un buque de bandera Islas Marshall que se encontraba amarrado en el muelle (Toma C de la terminal de Pan American Energy (PAE), ubicada en el Río Paraná de las Palmas.

Un tanquero de químicos chocó a un petrolero y a otro carguero en el puerto de Campana (Aguas Seguras/Argen Ports)

Además, en su aproximación excesiva, también sufrió una rozadura con el buque Atlantic Asphalt, que también estaba amarrado en la terminal.

Ante esta situación, el Ginga Bobcat fondeó de emergencia en el kilómetro 98 del río, fuera del canal principal de navegación, mientras se notificaba a la agencia marítima para que destaque un remolcador para asistencia.

De inmediato, personal especializado de la Prefectura se dirigió al lugar y comprobó que todos los tripulantes se hallaban en buen estado de salud y que no se habían producido hechos contaminantes.

Asimismo, se emitió un aviso a los navegantes para gestionar el tráfico en la zona, mientras se comprobaba el estado general del buque siniestrado.