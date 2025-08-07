Un camión chocó contra tres autos, un árbol y un edificio en Recoleta

Un camión chocó este jueves por la tarde contra tres autos, un árbol y un edificio en pleno corazón del barrio porteño de Recoleta. Según trascendió, el conductor tendría una sola mano y se habría “distraído” mientras conducía.

El hecho ocurrió en la calle Agüero 2148, entre Peña y Pacheco de Melo. Una chica de 22 años, que caminaba por la vereda, sufrió heridas luego de que un árbol le cayó encima por el impacto del vehículo de mayor porte. La joven fue asistida y trasladada al Hospital Fernández.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires confirmaron a LA NACION que ingresan varios llamados al sistema de emergencias 911, donde “todos los denunciantes indicaron un choque entre al menos tres vehículos”.

Personal de jurisdicción se desplazó hasta el lugar e informó que el siniestro era afirmativo, al tiempo que detallaron que “un camión se subió a la vereda e impactó contra vehículos estacionados”.

Noticia en desarrollo.