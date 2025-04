Un caso desconcertante. A 50 días de la desaparición de Lian Flores, vuelven a declarar los padres del niño

CÓRDOBA.- La búsqueda de Lian Flores, el niño de tres años desaparecido en Ballesteros Sud el sábado 22 de febrero pasado, sigue activa, pero sin resultados. La Justicia Federal, que trabaja sobre la hipótesis de un caso de trata de personas, levantó el secreto de sumario y realizó una reconstrucción del hecho, donde volvieron a hablar los testigos. Con todas los protagonistas en las mismas posiciones que aquella tarde a las 15, se grabó la escena con un dron. Esta semana volverán a declarar los padres del menor.

Darío Baggini, el abogado de la familia del niño explicó a LA NACION que, mientras que aquel federal decretó habilitar el sumario a la vista de las partes, la Justicia provincial tiene abierto un proceso por la desaparición de Lian, a la espera de que haya un imputado y sea indagado por un delito federal. Esa causa sigue en secreto de sumario.

“Por ahora no hay ninguna pista firme”, subrayó el abogado. El letrado pidió que se impute a los ocupantes de un Volkswagen Suran visto en el lugar y la hora de la desaparición de Lian por “contradicciones en sus testimonios. No es que vayan a develar alguna pista concreta sobre el paradero del menor, pero sí son suficientes como para que se les impute falso testimonio”, sostuvo Baggini.

Ese Suran fue visto por vecinos de la familia y las cámaras de seguridad lo ubicaron en la zona a la hora de la desaparición del menor, a las 15 del sábado 22 de febrero pasado. El vehículo entró dos veces a la zona de los hornos de ladrillo donde vive la familia Flores.

Baggini precisó que, además, se realizó una reconstrucción del hecho, en el que volvieron a declarar los integrantes de la comunidad boliviana que viven en el lugar y los ocupantes del VW Suran.

“Se grabó la escena con un dron, con todas las personas ocupando las mismas posiciones de aquel día. Esas imágenes serán analizadas para determinar si surge alguna pista más”, añadió el abogado.

Hace unas semanas se había realizado la remoción de tierra en las 18 hectáreas consideradas la “zona cero” de la desaparición y la fiscal federal María Virginia Miguel Carmona afirmó que allí no encontraron pistas de Lian.

“Lo último que se hizo fue remover los ladrillos de la parte de arriba para que se formaran chimeneas y, en caso de que hubiese algo oculto allí, emanara olor y los perros lo detectaran”, describió.

El gobierno provincial mantiene la recompensa de $20 millones para quien ofrezca datos certeros sobre el destino del menor desaparecido hace 50 días.

La Justicia también libró un exhorto internacional, pero sin detalles de dónde está focalizado. “Ya veníamos investigando un supuesto secuestro extorsivo y nos queda una sola medida para desechar o confirmar”, advirtió Carmona en cuanto a los posibles resultados de ese exhorto.

También dieron resultado negativo los peritajes sobre las camionetas secuestradas a partir del testimonio de un vecino y lo mismo ocurrió con las requisas en las casas de la comunidad boliviana detrás del cortadero de ladrillos y en el allanamiento en Perico (Jujuy) de la casa de la “curandera” Teodorina Chozco, que “trabaja” con bolivianos y que estuvo en lo de Lian una semana antes de su desaparición. Elías Flores, el padre del chico desaparecido, le envió a esa mujer el mensaje “está listo lo tuyo”, el que provocó sospechas.

A comienzos de este mes los fiscales federales a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), María Alejandro Mángano y Marcelo Colombo, se sumaron a Carmona y a sus pares de la fiscalía de Bell Ville, Isabel Reyna y Nicolás Gambini para buscar a Lian. Conformaron un equipo conjunto de investigación.

Lian Gael Flores Soraide desapareció hace más de 50 días

Antecedente similar

El caso de Lian recuerda, en esta provincia, al de Delia Polijo, de 14 años, que fue vista por última vez en La Paz, Traslasierra, en septiembre de 2018. Además de la angustia que viven, ambas familias son bolivianas y los padres trabajan en cortaderos de ladrillos.

La única diferencia, por ahora, es que por Lian hubo una movilización del Estado que no se registró en el caso de la adolescente. La familia de Polijo reclamó, en el momento de su desaparición, que la búsqueda no era lo suficientemente intensa. Siete años después lo ratifican.

La adolescente salió antes del Instituto Provincial de Educación Médica (IPEM) N°137 el 18 de setiembre de 2018 porque había faltado un docente. Se fue caminando sola a su casa, a seis kilómetros de la escuela, y nunca llegó. Su hermano, Cristian, la fue a buscar a las 18, pero la escuela estaba cerrada; avisó a su familia y empezó la desesperación.

La cámara de seguridad de una estación de servicio sobre la ruta registró su paso en dirección a su casa. A los pocos metros la cruzaron y saludaron unas chicas conocidas suyas. Después de eso, nada más. La búsqueda fue perdiendo fuerza.

El 23 de diciembre de ese año, una vecina fue hasta la comisaría de La Paz para denunciar por violencia de género a su marido, Mauro Martínez, y lo vinculó con la desaparición de Delia. El hombre, según la mamá de la joven, solía molestarla, gritarle cosas, y por eso siempre estaba acompañada. Cuando llegaron los policías a allanar su casa, Martínez estaba colgado de un árbol. Cerca de allí encontraron los aritos y una pulsera de la adolescente. Nada más. La mujer denunciante no aportó ningún otro dato útil.

Hace unos meses la mamá de Delia, Modesta, dijo a LA NACION: “Hubo muchos errores. No la siguieron buscando. Nadie busca ahora a mi hija. Yo quiero que vuelvan a buscarla. Al hombre no lo detuvieron cuando tenían que hacerlo, cuando la mujer lo denunció. Además nos investigaron más a nosotros que al resto. Investigaron hasta a mi familia que vive en Mendoza. No hubo allanamientos en las casas de los vecinos en los primeros meses. Nunca vino un juez ni un fiscal a hablar con nosotros. Nos sentimos solos”.

