Un colectivo de la línea 134 se prendió fuego por completo: afectó cinco autos, una moto y varios locales de Villa del Parque

Un colectivo de la línea 34 se transformó en una bola de fuego esta madrugada en el barrio porteño de Villa del Parque y ese incendio se extendió al punto de afectar locales comerciales de la zona que quedaron con las persianas derretidas, otros cinco vehículos, una moto y hasta un buzón de distribución eléctrica, en la intersección de Marcos Sastre y Avenida Nazca.

Al lugar tuvo que desplazarse personal de Bomberos de la Ciudad, que atacó el fuego con tres líneas. En el momento de la actuación se observaba al micro consumido por las llamas emanar una importante columna de humo que redujo completamente la visibilidad en la calle. Pero pese al tenor del foco ígneo, en unos pocos minutos contuvieron su avance.

Afortunadamente, el colectivo circulaba sin pasajeros y el conductor salió ileso de la unidad, por sus propios medios. Al lugar asistió personal de la Comisaría Vecinal 11 A de la Policía de la Ciudad y también dos ambulancias del SAME en forma preventiva, aunque no fue necesario trasladar a ninguna persona. Solo un oficial de Bomberos fue atendido por baja presión en el lugar, de acuerdo a datos que aportó el Ministerio de Seguridad.

Los vehículos alcanzados por las llamas que comenzaron en el colectivo -se supone, por un desperfecto técnico- fueron cinco, todos sin ocupantes. En un Fiat Siena, una Chevrolet Tracker y un Volkswagen Gol Trend el fuego fue generalizado. En tanto, en un Chevrolet Aveo la zona más afectada fue la delantera. Además, otro Gol Trend sufrió derretimiento de partes plásticas y ampollas en la pintura. Cerca de las 10 de la mañana todavía había en el lugar una consigna policial, hasta dar con los dueños de dos de estos autos incendiados que todavía no se habían anoticiado de lo ocurrido.

Además de la moto; un maxikiosco -cercano adonde estaba estacionada la moto-, una inmobiliaria y el frente de una casa de familia resultaron con ennegrecimiento de paredes, derretimiento de persianas, rotura de vidrios y afecciones en las marquesinas. Y como el fuego también llegó a una cámara de Edesur, se realizó un perímetro en ese sector y se solicitó el arribo de técnicos especialistas para que verifiquen si todo continuaba en regla.

Carlos González, un comerciante cuyo local sufrió las consecuencias del fuego, dijo que fue hasta ahí en el momento en que sonaron las alarmas de su tienda. “Cuando llegué el colectivo se estaba prendiendo fuego, era una bola de fuego. Por suerte fue una desgracia tranquila, el colectivero venía solo, fue un desperfecto mecánico aparentemente y no llegó a tiempo para apagar el incendio que se produjo. El muchacho venía solo, recién salía de la terminal”, contó en TN González y acotó: “No fue un choque, fue una falla eléctrica, dicho por el mismo hombre que manejaba el colectivo. Quiso apagar el incendio pero no llegó a tiempo, se descontroló todo y le quedó llamar a la Policía para que vengan los bomberos”.

El señor comentó, también, que en su comercio se rompieron vidrieras, y se quemaron la cartelería y las persianas. “El fuego era muy intenso, no había forma de apagarlo”, indicó, a la vez que dijo que el tránsito se veía “congestionado” en esa zona de la Capital porque todavía el colectivo estaba allí en las primeras horas de la mañana.

En tanto, la Unidad de Flagrancia Oeste a cargo de la doctora Mollo abrió una causa para averiguar los causales de incendio y ordenó el secuestro de los vehículos por parte de la División Siniestros, para realizarle las pericias correspondientes.