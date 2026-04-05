Un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres en Santa Fe

Dos mujeres a bordo de una moto murieron este domingo a la mañana tras ser embestidas por un auto en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez.

El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Belgrano y la calle Paraná alrededor de las 9, cuando un auto conducido por un hombre alcoholizado colisionó contra la moto en la que se desplazaban las víctimas.

El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Belgrano y la calle Paraná en la localidad de Capitán Bermúdez

El conductor fue identificado como Libardo Q. Maya de nacionalidad colombiana y residente en Rosario. El test de alcoholemia practicado en el lugar arrojó una graduación de entre 1,8 y 1,94 gramos de alcohol en sangre, un nivel que infringe la ley de alcohol cero vigente en la provincia de Santa Fe, según consignó el diario La Capital.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones del hecho, una de las víctimas, identificada como Florencia Sosa, de 25 años, murió en el acto. La segunda mujer, que no había sido identificada hasta el momento, fue derivada en grave estado al Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria, donde se confirmó su muerte poco después debido a la severidad de las lesiones sufridas.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Comisaría 2ª, el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y personal de Planimetría. Tras esas labores, los vehículos involucrados en el accidente fueron removidos y el tránsito en la zona quedó normalizado.

La fiscalía de turno de San Lorenzo, a cargo del fiscal Aquiles Balbis, interviene en la causa en la que el conductor quedó imputado bajo la carátula de doble homicidio culposo.

Se espera que la fiscalía resuelva en las próximas horas la situación procesal del imputado, mientras se aguardan los resultados finales de la autopsia de Sosa y la identificación oficial de la segunda mujer fallecida.

Otro siniestro vial en Santa Fe

Un conductor de un camión murió el miércoles pasado tras caer con su vehículo al arroyo Tortugas, a la altura del kilómetro 400 de la autopista Rosario-Córdoba, en el departamento Belgrano, 235 kilómetros al sudoeste de la capital santafesina.

Luego de un intenso trabajo, personal de bomberos logró rescatar el cuerpo de la víctima identificada como Rodolfo Gatti, quien conducía un camión Fiat Iveco 180-330 y terminó sumergido en el cauce del arroyo.

El fatal accidente ocurrió en la autopista Rosario-Córdoba

Los primeros informes que dejaron trascender los investigadores sostenían que el conductor perdió el control de su vehículo que circulaba con sentido hacia la provincia de Córdoba.

Tras el accidente, las autoridades desplegaron una grúa de gran porte para intentar estabilizar y mover la estructura del transporte. Los equipos de emergencia utilizaron herramientas de rescate vehicular, con el aporte de buzos tácticos policiales, y lograron, luego de varias horas de trabajo, extraer el vehículo del agua mediante una grúa.

En la investigación intervino el Ministerio Público de la Acusación (MPA) con jurisdicción en la zona, para determinar la mecánica del hecho y las circunstancias que derivaron en el accidente.

La semana anterior a este accidente ocurrió otro análogo en la provincia. Aquella vez la tragedia sobrevoló un tramo de la autopista “Brigadier Estanislao López”, que une Rosario-Santa Fe, cuando un camión se precipitó desde un puente sobre el río Carcarañá, a la altura de Villa La Ribera, departamento de San Lorenzo.

Según relatos de testigos, el Ford Cargo 1722 con chasis y acoplado que circulaba en sentido hacia la capital provincial sufrió un efecto “tijera” al intentar frenar. Tras esa maniobra impactó contra la defensa del puente y cayó al vacío desde unos 12 metros de altura.