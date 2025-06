Postergan la indagatoria del presidente de San Lorenzo por una puja entre un fiscal porteño y una fiscal nacional

Dos fiscales, uno del fuero penal, contravencional y de faltas de la Ciudad, y otra de la Justicia nacional en lo criminal y correccional, tiran de Marcelo Moretti como si fuese una suerte de Túpac Amaru de traje y corbata.

La semana pasada, la jueza nacional Laura Bruniard citó al presidente de San Lorenzo a prestar declaración indagatoria por supuesta defraudación por administración infiel, imputación que comenzó con la difusión en Canal 9 de una cámara oculta en la que se veía a Moretti guardar en el bolsillo interno de su saco, y sin contar los billetes, un fajo de miles de dólares que le entregó, en mano, María José Scottini, gerente del multimedios Hoy, de La Plata; dinero que se intentó hacer pasar como una donación, pero que, eventualmente, habría sido la “dote” exigida a la empresaria para que su hijo, Juan Simón Coronel, sea fichado ante AFA para jugar en las inferiores del Ciclón.

Moretti debía presentarse este jueves en el Palacio de Tribunales para cumplir con la disposición de la jueza Bruniard, a instancias del requerimiento presentado previamente por la fiscal nacional Mónica Cuñarro.

Pero la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña le dio la excusa perfecta para no hacerlo, justo en la semana en que, como informó hoy LA NACION, intentará retomar su cargo en San Lorenzo, a pesar de la licencia que debió tomarse, acuciado por el escándalo de la cámara oculta en su despacho de presidente azulgrana.

El fiscal porteño Maximiliano Vence también lo llamó a indagatoria por el mismo delito y por otro acto sospechoso: el pago de 220.000 dólares para la contratación de un vuelo chárter y alojamiento para el plantel y un grupo de hinchas en Ecuador, con fondos del club y sin autorización de los órganos de control institucionales. Vence, además, citó por los mismos cargos a Francisco Carlos Sánchez Gamino, ladero de Moretti y, en ese momento, funcionario de la Jefatura de Gabinete nacional.

Moretti Recibe Dólares De Una Mujer

Aunque fijó fecha para el 8 de abril, la decisión de Vence, notificada a los imputados esta mañana, permitió al abogado de Moretti, Gastón Marano, presentar un escrito ante la jueza Bruniard para suspender el acto procesal de mañana.

Trabada la disputa entre fueros, y ante la posibilidad de que, a futuro, el proceso pueda ser cuestionado por una eventual doble imposición penal por el mismo delito, Bruniard resolvió suspender la indagatoria a la espera de que se resuelva la disputa entre fueros.

El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad deberá desempatar en este conflicto de competencia entre el Ministerio Público porteño y el nacional. Y los largos y erráticos efectos de la reforma de la Constitución de 1994, que otorgó la autonomía a la antigua Capital Federal, aunque de forma incompleta. Eso se advirtió, especialmente, en las potestades judiciales. La Ciudad creó su Justicia desde cero, pero su jurisdicción en materia penal depende de convenios de cesión de competencia. Y ahí es, justamente, donde está trabada esta litis.

En el dictamen en el que requirió la indagatoria de Moretti, la fiscal Cuñarro manifestó que el presunto delito atribuible a Moretti era de competencia exclusiva de la Justicia nacional. Tanto ella como Vence acusaron al presidente de San Lorenzo por infracción al artículo 173, inciso 7, del Código Penal, que considera autor de una defraudación al que “por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos”. Traducido: defraudación por administración infiel.

Fuentes judiciales consultadas por LA NACION explicaron que dentro de los delitos contra la propiedad delegados a la atención de la Justicia de la Ciudad figuran puntualmente dos de los incisos del artículo 173: el 15 y el 16, que están enfocados, en términos generales, en los fraudes con tarjetas de crédito robadas o falsificadas, y las estafas a través de transferencias electrónicas. No figura, entre ellos, el inciso 7, que, según ambos fiscales, es el que se adecúadecua acción ilegal atribuida a Moretti.

De oficio y por denuncias

Marcelo Luis Ángel Moretti quedó en el centro de la disputa por escrito a raíz del escandaloso video que mostró el momento en que recibía una importante suma en dólares de parte de Scottini, vinculada a la política bonaerense y al sindicalista Marcelo Balcedo, preso en Uruguay.

Aunque ambos quisieron justificarlo públicamente como “una donación”, e incluso Moretti sostuvo que él ha puesto dinero de su bolsillo en San Lorenzo (unos 180.000 dólares) justificados en contratos de mutuo con la entidad, el hecho es que, como se mostró en el video, los fajos de dólares de Scottini fueron a parar al bolsillo interno de su saco, pero no aparecieron en la contabilidad del club, según pudieron constatar ambos fiscales.

“Yo te pongo los 25.000, pero al chico fichámelo”, le dijo la empresaria a Moretti, según un audio que consta en la causa. Casualidad o no, después de haber completado el pago (primero le dio 20.000 dólares y luego, 5000, en sendas reuniones entre febrero y junio de 2024), el hijo de Scottini, Juan Simón Coronel, fue inscripto ante AFA como jugador de las inferiores del Cuervo.

Por eso, Moretti será indagado por administración fraudulenta al "apropiarse indebidamente de fondos entregados por Scottini, causando un perjuicio patrimonial al Club Atlético San Lorenzo de Almagro“, según consta en el pedido de indagatoria.

El video, una cámara oculta revelada el 21 de abril pasado en el programa TNL denuncia, de Canal 9, muestra lo que parecería ser un secreto a voces: que en el fútbol argentino se cobra por debajo de la mesa para fichar a juveniles aun cuando no den la talla.

En la Justicia penal, contravencional y de faltas porteña la causa se inició de oficio. En la Justicia nacional, en cambio, la causa se inició con la unificación de las denuncias presentadas por César Francis y Christian Amaury Mera (socios azulgranas e integrantes de la agrupación “Volver a San Lorenzo, oposición de Moretti), y Claudio García Lago y Néstor Ortigoza, exfutbolista del Ciclón que llegó a ser directivo del club de la mano de Moretti.

“Este dinero no fue registrado en el patrimonio institucional ni en los balances del club”, conforme se desprende del análisis del Memoria y Balance presentado ante la Asamblea de Socios del 13 de diciembre pasado. Eso “configura una apropiación indebida y un perjuicio patrimonial” para la institución, según surge del dictamen de Cuñarro, que trabajó con la División Ciberdelito Contra el Sistema Financiero de la Policía de la Ciudad para acumular la prueba que sustenta el pedido de indagatoria.

Figuran las grabaciones que muestran a Scottini dar dinero en efectivo a Moretti, en los que la mujer menciona los montos entregados y pide que fichen a su hijo, mientras el presidente “acepta el dinero” y lo guarda en el bolsillo interno de su saco, sin contarlo y sin emitir comprobante ni realizar ningún procedimiento formal. ​

También, audios que respaldan la existencia de un acuerdo previo entre Moretti y Scottini, donde se pacta la entrega de 25.000 dólares para garantizar el fichaje del joven. En ellos, según surge del dictamen,​ Moretti menciona que el dinero debe entregarse antes de julio, coincidiendo con el período de inscripción de jugadores según el reglamento de la AFA.

María José Scottini se rio de la reacción de Moretti: "Vos viste la desesperación"

Scottini fue una de las testigos del caso. Admitió haber entregado 20.000 y 5000 dólares en dos reuniones con Moretti sin recibir ningún recibo oficial ni firmar documentos. ​Contó que en la reunión grabada en video fue en la oficina del presidente de San Lorenzo, en la que estuvieron Francisco Sánchez Gamino (ladero de Moretti y director de Estudios para el Desarrollo Nacional de la Jefatura de Gabinete nacional, echado al estallar este escándalo); Edgardo Lemos, pareja de la directora del diario Hoy, y Álex Rojas, chofer de la mujer y quien filmó la escena con unos anteojos con cámara que “siempre llevaba”, según reconoció la exfuncionaria municipal de La Plata, entre otros, a cargo de Pablo Bruera, cuyo hijo también fue fichado oportunamente en San Lorenzo.

En su testimonial Scottini insistió con que había hablado previamente con Moretti para “hacer una donación para que los chicos pudieran tener sus proteínas, mejorar el césped y los vestuarios”.

Cuando se le mostró el video en el que se advertía que el dinero que le había entregado al presidente “cuervo” tenía como finalidad “garantizar el fichaje de su hijo”, la empresaria contestó: “Lo de ‘te pido que me lo fiches’ lo dije de tarada, de cholula, como si tuviese un hijo que estudia abogacía y les digo ‘lo dejás que trabaje’... Moretti nunca me faltó el respeto y me dejó las cosas claras respecto que si los chicos no juegan bien no había manera, su hijo tampoco jugaba”.

La ficha de inscripción en AFA confirma que su hijo, Juan Simón Coronel, fue fichado el 24 de julio de 2024, pero no disputó partidos oficiales ni forma parte del plantel activo, lo que refuerza la hipótesis de un fichaje irregular. ​

Pero, en definitiva, todo lo que se acumuló después en el expediente comenzó a echar por tierra la versión de la “donación” no documentada.

Cuando finalmente se presentaron en la fiscalía (bajo amenaza de ser llevados a los Tribunales por la fuerza pública), los empleados de la tesorería azulgrana Claudio Cantero, Jeanette Juárez y Yamila Zubrezki declararon que no había ingresado ninguna donación atribuible a Scottini en los sistemas contables del club.

El tesorero Leandro Goroyeski confirmó que no figura ninguna donación de Scottini en los registros del club ni en el balance del ejercicio económico 2023/2024. ​ Señaló que las donaciones registradas fueron otras cuatro, que están debidamente documentadas. ​

Marcelo Meis, de la comisión fiscalizadora de San Lorenzo, señaló que la agrupación partidaria que representa aconsejó el rechazo del balance del ejercicio 2023/2024 por presentar “irregularidades y falta de registro de ciertos ingresos”. ​

El auditor contable externo Martín Santiago Ghiardotti confirmó que había revisado el balance del ejercicio económico 2023/2024 de San Lorenzo y que en él no figura ninguna donación atribuible a Scottini.​ Aportó documentación respaldatoria de las donaciones registradas, ninguna de las cuales corresponde a los pagos realizados por Scottini, lo que evidencia que el dinero no ingresó al patrimonio del club.