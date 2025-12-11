Un hombre murió carbonizado en Neuquén: había estado en una iglesia con los dos sospechosos

Un hombre, identificado como Juan Aníbal Pino, murió carbonizado por el incendio que se desarrolló en su casa, ubicada en la ciudad de Neuquén. Como resultado de la investigación posterior, los principales sospechosos por el homicidio actualmente son otros dos hombres que previamente habían ido con la víctima a la iglesia.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, el fuego comenzó alrededor de las 19.40 en una vivienda ubicada en la calle Libertad al 700.

Según surgió de la investigación, Pino había compartido un almuerzo en una iglesia junto a los dos sospechosos, que luego lo acompañaron hasta su domicilio. Una vez en la vivienda, los tres permanecieron reunidos y consumieron bebidas alcohólicas.

Agustina Bouyer, asistente letrada, y Guadalupe Inaudi, fiscal del caso, pidieron la prisión preventiva de ambos sospechosos Web MPF Neuquén

En un momento determinado, Pino y uno de los sospechosos (denominado como J.A.P) comenzaron a pelear en una habitación hasta que la víctima recibió un golpe en la cabeza y cayó al piso.

“Inmediatamente después los acusados iniciaron un foco de fuego en la habitación, donde todavía se encontraba la víctima con vida, y luego se fueron”, relató la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, en la audiencia. “Como consecuencia, Pino falleció debido a la carbonización de su cuerpo”, especificó.

La fiscalía calificó provisoriamente el episodio como homicidio simple en calidad de coautor para ambos imputados. Entre los elementos de prueba señalados figuraron imágenes de cámaras de seguridad que ubicaron a los sospechosos cerca de la vivienda cuando el humo ya era visible, el informe de autopsia que determinó que Pino seguía con vida al iniciarse el fuego y presentaba un traumatismo previo, lesiones en el cuerpo de J.A.P. compatibles con la fecha del hecho y el testimonio de un testigo que presenció la discusión previa.

En el caso de J.A.P., la asistente letrada Agustina Bouyer pidió prisión preventiva al considerar que existían riesgos procesales de entorpecimiento y de falta de sometimiento al proceso. Argumentó que el imputado carece de domicilio, se encuentra en situación de calle y no tiene arraigo en la zona. También sostuvo que contaba con posibilidad de influir en testigos ya identificados. Tras la audiencia, el juez avaló el planteo fiscal y fijó un plazo de cuatro meses.

Respecto de F.A.S., la fiscalía también solicitó prisión preventiva, aunque el juez la estableció por un mes. En ambos casos, el plazo de investigación se definió en cuatro meses y la causa continuará para determinar la responsabilidad de cada imputado en el incendio que provocó la muerte de Pino.