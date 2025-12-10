Cayó un elevador en el Aeropuerto de Ezeiza: hay seis heridos, uno con fracturas expuestas

Seis personas resultaron heridas este miércoles, en el Aeropuerto de Ezeiza, luego de que un elevador hidráulico de la empresa estatal Intercargo, que trasladaba a pasajeros con movilidad reducida, sufriera un desperfecto mecánico y cayera bruscamente al suelo. El impacto causó que tres pasajeros, dos trabajadores de la empresa de seguridad GPS y uno de Intercargo sufrieran politraumatismos. Otro empleado de Intercargo tuvo fracturas expuestas.

Los pasajeros bajaban del vuelo AR 1875 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Ushuaia, en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini cuando ocurrió el accidente a las 14.55. Un matrimonio y una mujer, todos mayores de 70 años, requerían de un elevador especial para personas con movilidad reducida, conocido como Ambulift o PMR Lift (Pasajero con Movilidad Reducida), que fue contratado por Aerolíneas Argentinas a Intercargo. La compañía suele brindar servicios de rampa y, en este caso, otro tipo de vehículos para el traslado de los pasajeros.

Mientras descendían, el sistema hidráulico que eleva la cabina hasta la altura de la puerta de la aeronave sufrió un desperfecto técnico, provocó el descenso busco de la plataforma y que los pasajeros y los trabajadores terminaran lastimados.

Fuentes de las fuerzas de seguridad afirmaron que hay seis heridos y que incluso hay una lista con sus nombres y apellidos. Desde Aerolíneas Argentinas y la Secretaría de Transporte no quisieron confirmar la totalidad de los heridos.

El vehículo de Intercargo tras el incidente

Los tres pasajeros y los trabajadores que sufrieron politraumatismos leves fueron asistidos por el servicio médico del aeropuerto y luego trasladados al Hospital de Ezeiza para un chequeo de rutina. El operador de Intercargo con fracturas expuestas fue llevado al mismo nosocomio para su asistencia. Desde la Secretaría de Transporte confirmaron que ya fue atendido y contenido junto con su familia.

No se registraron daños en la aeronave o riesgos adicionales para la operación.

Bomberos de la Policía Federal, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la división Cuartel Aeropuerto Internacional Ezeiza realizaron un operativo en el lugar para asistir a los heridos. Ahora se encuentra la División de Investigación de Siniestros, a cargo de la pericia.

El vehículo fue retirado de servicio de manera preventiva para su revisión técnica integral. También se activaron los protocolos internos de atención, contención y notificación y se inició un procedimiento de reporte correspondiente para determinar cuáles fueron las causas del desperfecto.

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que harán una presentación y reclamo ante el prestador de servicio, es decir, Intercargo.