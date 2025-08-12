Un íntimo amigo del joven de Coghlan contó cómo era él y reveló qué espera de la Justicia: “Cero conflictivo”

“Era un pibe muy simpático. Sonriente. Querible y cero conflictivo”. Esa fue la semblanza que Armando Mainoli hizo de su amigo Diego Fernández Lima, cuyos restos óseos fueron hallados hace unos días en el patio de una casa en el barrio porteño de Coghlan. “Si bien ya sabemos que fue asesinado, por lo menos para la familia esto es un poco de paz”, aseguró en comunicación con LN+.

Armando Mainoli, amigo de Diego Fernandez

“Justicia no va a haber, la causa ya está prescripta. Solamente quizás se sepa la verdad y descubrir quiénes encubrieron el hecho”, opinó Mainoli.

Según el amigo de Fernández Lima, “para entender el caso, lo primero que hay que hacer es contextualizar las diferentes sociedades. Hoy no es la misma que hace 41 años: en ese entonces la masificación de las noticias no existía, con suerte un noticiero al mediodía”.

