Habló “Chucky”, el albañil que encontró el cuerpo Diego Fernández Lima: “Estábamos excavando y apareció el difunto”

Cristian, alias “Chucky”, es el albañil que se topó con los huesos de Diego Fernández Lima mientras trabajaba en la obra en construcción en la calle Congreso al 3700 en Coghlan, terreno contiguo a la casa de Cristian Graf, el principal sospechoso del asesinato del joven de 16 años.

En una entrevista exclusiva con LN+, el obrero reveló este martes el lugar específico y las condiciones en la que halló los restos óseos.

Albanil

“Estábamos trabajando normalmente cuando apareció el difunto. Estábamos excavando y apareció el hueso. Para saber de qué era, empezamos a excavar un poco para ver si era un hueso de un animal o no. Yo me di cuenta enseguida que se trata de huesos humanos porque estudié medicina. Empezamos a ver qué podíamos hacer porque es raro encontrar huesos ahí en el patio”.

Y agregó: “Estábamos trabajando en la medianera más o menos a la altura de la pileta del otro lado. Estuvimos ahí hasta que vino el forense a levantar los restos y fuimos a declarar”.

Asimismo, manifestó que lo desconcertó el modo en que estaba sepultado el cuerpo de Diego Fernández Lima. “Me llamó la atención la forma en la que estaba enterrado. Estaba acurrucado, no era una posición normal. Los brazos estaban cerca de los pies. No estaban separados”, precisó.

Testimoniales

Según trascendió, el fiscal Martín López Perrando, funcionario a cargo de la investigación del homicidio, tomará testimonio este martes a tres excompañeros de la escuela técnica donde estudió la víctima y a los albañiles de la obra.

Sin embargo, respecto a la nueva ronda de testimoniales, el albañil afirmó que aún no lo citaron. Su declaración es clave en la investigación. “No sé cuándo tengo que ir”, expresó.

El objetivo del fiscal Perrando es reconstruir el vínculo entre Cristian Graf y la víctima y determinar si la familia Graf sabía del cuerpo enterrado en el fondo de su propiedad. Se trata más de una búsqueda de la verdad ya que el caso prescribió.