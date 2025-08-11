LA NACION

Qué dijo el hermano del joven enterrado en Coghlan luego de que el excompañero de colegio se presentara en la Fiscalía

Javier Fernández Lima compartió sus impresiones sobre los últimos avances en el caso y apuntó contra Cristian Graf, el principal sospechoso, quien ahora está bajo la mira de la Justicia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Javier Fernández , hermano de Diego Fernández Lima cuyo cadáver fue encontrado en Congreso 3742
Javier Fernández , hermano de Diego Fernández Lima cuyo cadáver fue encontrado en Congreso 3742Ricardo Pristupluk

“Después de lo que pasó, mientras los compañeros buscaban a mi hermano, él siguió yendo al colegio como si nada y lo tenía enterrado en el fondo de su casa”, declaró este lunes, en diálogo con LN+, Javier, hermano de Diego Fernández Lima, sobre el principal sospechoso del caso, Cristian Graf, que aún vive en la casa donde fueron encontrados los restos óseos de la víctima.

Javier hermano
Javier hermano

Noticia en desarrollo

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Rige una alerta amarilla por lluvias fuertes y frío extremo en tres provincias
    1

    Hay alerta amarilla por lluvias y frío extremo para este domingo 10 de agosto: las provincias afectadas

  2. Investigan 76 muertes en el país asociadas con el uso del fármaco de HLB Pharma
    2

    Fentanilo contaminado: investigan 76 muertes en el país asociadas con el uso del fármaco de HLB Pharma

  3. El conmovedor mensaje de los científicos del Conicet tras el cierre de la misión al cañón de Mar del Plata
    3

    El conmovedor mensaje con el que los científicos del Conicet cerraron la misión en el cañón submarino de Mar del Plata

  4. La Anmat prohibió la comercialización de un suplemento dietario por considerarlo ilegal
    4

    La Anmat prohibió la comercialización de un suplemento dietario por considerarlo ilegal

Cargando banners ...