Qué dijo el hermano del joven enterrado en Coghlan luego de que el excompañero de colegio se presentara en la Fiscalía

Javier Fernández Lima compartió sus impresiones sobre los últimos avances en el caso y apuntó contra Cristian Graf, el principal sospechoso, quien ahora está bajo la mira de la Justicia
- 1 minuto de lectura'
“Después de lo que pasó, mientras los compañeros buscaban a mi hermano, él siguió yendo al colegio como si nada y lo tenía enterrado en el fondo de su casa”, declaró este lunes, en diálogo con LN+, Javier, hermano de Diego Fernández Lima, sobre el principal sospechoso del caso, Cristian Graf, que aún vive en la casa donde fueron encontrados los restos óseos de la víctima.
Noticia en desarrollo
LA NACION
Otras noticias de Coghlan
"No lo sabíamos hasta ayer". Qué dijo el hermano del joven enterrado al lado de donde vivió Cerati sobre los dueños de la casa que ahora investiga la Justicia
"No estaban en una bolsa". El encargado de la obra en la casa que fue de Cerati reveló cómo fue el hallazgo de los huesos que investiga la Justicia
Más leídas de Sociedad
- 1
Hay alerta amarilla por lluvias y frío extremo para este domingo 10 de agosto: las provincias afectadas
- 2
Fentanilo contaminado: investigan 76 muertes en el país asociadas con el uso del fármaco de HLB Pharma
- 3
El conmovedor mensaje con el que los científicos del Conicet cerraron la misión en el cañón submarino de Mar del Plata
- 4
La Anmat prohibió la comercialización de un suplemento dietario por considerarlo ilegal