Un joven denunció que un grupo de patovicas lo golpeó a la salida de un boliche en Lanús por sacarse la remera

Un joven de 21 años denunció que el domingo a la madrugada fue atacado salvajemente por varios hombres del personal de seguridad de un local bailable de Lanús, Club Leloir. En las redes sociales subió imágenes con el rostro ensangrentado y aseguró que lo atacaron entre varios: “Estaba tirado en el piso cubriéndome la cabeza y les pedía por favor que pararan, que me iban a matar”.

Tomás Pennisi, quien vive en Lomas de Zamora, fue el fin de semana pasado a bailar con sus amigos para festejar su cumpleaños al boliche Club Leloir, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen 295. Al salir, según contó desde su cuenta de Instagram, fue señalado por uno de los patovicas porque se había sacado la remera. Tras ello, fue apartado de sus amigos y en un rincón, “lejos de las cámaras de seguridad”, contó, lo golpearon entre varios.

“El día domingo 08/01/23 saliendo del boliche Club Leloir (no los puedo etiquetar ya que me bloquearon de redes), a metros de llegar a la salida, un patovica me llama la atención por haberme sacado la remera y me da una trompada que no me deja reaccionar”, comenzó a explicar Tomás desde su cuenta de Instagram, relato que se viralizó en las redes sociales.

Un joven denunció que fue golpeado por un grupo de patovicas dentro de Club Leloir

“Se meten varios patovicas más, que a los golpes me tiran al piso y me llevan para un costado (donde supuestamente no enfocan las cámaras) para seguir pegándome mientras que yo, tirado, cubriéndome como podía la cabeza, les pedía por favor que pararan, que me iban a matar”, agregó el denunciante.

En el post, Tomás explicó también que no es el primer caso de violencia dentro del lugar por parte del personal de seguridad y lamentó que “este tipo de abusos de poder” se den cuando todo el país está siguiendo el caso del crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell el 18 de enero de 2020.

Así quedó la remera del joven que denunció haber sido golpeado por patovicas Instagram Tomás Pennisi

“Esta no es la primera vez que pasa, ya que conocemos varios casos iguales de violencia por parte de los patovicas de Club Leloir. Les pido por favor que compartan mi caso en sus redes sociales, ya que es increíble que hoy los ojos de todo nuestro país estén siguiendo el caso de Fernando Báez y aun así, estos abusos de poder en patota siguen ocurriendo sin tener conciencia que pueden acabar con la vida de un pibe de 21 años que simplemente salía a festejar mi cumpleaños”, expresó.

“Estos hdmp no tienen que laburar más, yo hoy la puedo contar, pero me podrían haber matado en patota, son unos cobardes”, sumó desde una de sus historias junto con el video de su rostro golpeado.

En su posteo, Tomás también subió la foto de la denuncia que presentó ante la UFI 6 en lo criminal y correccional por “lesiones” y en la que se eleva un pedido para que sea revisado por el equipo de la División Médica Forense de Lanús.

Un joven denunció que fue golpeado por un grupo de patovicas dentro de Club Leloir

Tanto en las imágenes como en el video que publicó junto a sus amigos, se ve a Tomás con golpes en la cara, el labio hinchado y una remera blanca ensangrentada.

En el marco de su denuncia, varios fueron los jóvenes que respondieron a su historia en las redes sociales asegurando que habían pasado por situaciones semejantes.

La denuncia y el posteo de Tomás tras el ataque de los patovicas Instagram Tomás Pennisi

