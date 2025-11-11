Un jurado popular condenó al expolicía que mató a su vecino en Navidad porque no bajaba el volumen de la música

Un jurado popular declaró culpable a Rafael Horacio Moreno, ex miembro de la Policía Federal Argentina, por el homicidio de su vecino Sergio David Díaz, ocurrido en la madrugada del 25 de diciembre de 2024 tras una violenta discusión por el volumen de la música durante los festejos navideños.

La decisión se conoció este lunes, al término de cinco jornadas de debate desarrolladas en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), donde los jurados lo consideraron responsable de homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de guerra.

Según informó el portal local El 1 Digital, la audiencia fue dirigida por la jueza Lucila Pacheco, integrante del Tribunal en lo Criminal N.º 2 de La Matanza. La fiscalía estuvo a cargo de Sergio Antín, mientras que la defensa quedó a cargo del abogado Francisco Oneto, conocido por representar a figuras del ámbito político nacional.

El jurado —compuesto por doce titulares y cuatro suplentes que fueron seleccionados una semana antes del inicio del proceso— escuchó testimonios de familiares, vecinos, peritos y efectivos policiales, además de analizar en detalle el video del ataque, considerado la evidencia central del caso.

