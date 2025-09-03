Un ladrón intentó robarles el celular a dos adolescentes y terminó muerto tras ser apuñalado por una de las víctimas

La tarde caía sobre la plaza El Ombú, en el partido bonaerense de Morón, cuando un grito interrumpió la rutina de los vecinos. Un adolescente de 18 años y su novia, de 16, caminaban por el lugar cuando fueron interceptados por un hombre que circulaba en una bicicleta. Lo que parecía un paseo tranquilo se convirtió en una escena de violencia que t erminó con un muerto y una investigación judicial en curso.

Según fuentes del caso, el agresor descendió de la bicicleta, extrajo un cuchillo tipo carnicero y amenazó a la pareja. “Dame el teléfono o la pincho”, habría dicho el delincuente, mientras apuntaba a la joven. El adolescente se interpuso entre el atacante y su novia, y comenzó un forcejeo. En ese intercambio, sufrió cortes en una mano y en el antebrazo. A pesar de las heridas, logró desarmar al asaltante y usar el mismo cuchillo para defenderse. Le aplicó dos certeras puñaladas: una en el pecho y otra en la ingle.

El ladrón intentó alejarse, pero se desplomó a los pocos metros, a raíz de las graves heridas cortopunzantes. La pareja corrió hasta encontrarse con un operativo policial, a los que relataron lo sucedido y entregaron el arma blanca que estaba cubierta de sangre. El cuchillo, de grandes dimensiones y con mango plástico blanco, fue secuestrado por la policía bonaerense como parte de la investigación.

Un joven se defendió de un robo y mató al delincuente con su propio cuchillo

El atacante fue trasladado en un patrullero al hospital René Favaloro, en La Matanza, adonde llegó sin signos vitales. Minutos después, fue identificado como Brian Héctor Nahuel Rosales, de 23 años, con domicilio en la calle Leipzig al 1400. La causa quedó a cargo del fiscal Fernando Capello, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 de Morón , quien ordenó la realización de peritajes, la autopsia y la toma de testimonios.

Por su parte, según pudo saber LA NACION, el adolescente está fuera de peligro, fue revisado por los médicos que constataron que tenía heridas en manos y brazos, compatibles con un intento de defensa.

El joven que se defendió del robo no enfrenta cargos: todo indica que actuó en legítima defensa. Además, un vecino declaró que Rosales había intentado robarle minutos antes en la misma zona. La causa fue caratulada como “robo agravado y homicidio en legítima defensa”.

“Por el momento se está a la espera de la operación de autopsia, del resultado del relevamiento de cámaras y testigos, el Fiscal no adoptó ningún temperamento para con el chico de 18 años, hasta tanto no tenga todos los elementos que ordenó”, explicaron fuentes judiciales a LA NACION.