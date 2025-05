Un menor inimputable, involucrado en un violento crimen, intentó robar a un policía y fue detenido

Un adolescente de 15 años que había estado detenido, acusado de cometer un crimen y que luego fue liberado por estar debajo de la edad de imputabilidad, volvió a delinquir y quedó nuevamente privado de su libertad.

El hecho ocurrió en el barrio Cólon de la ciudad de Córdoba, donde el joven, apodado “el orejudo” intentó en esta ocasión, con la ayuda de un cómplice de 16 años, robarle a un policía. El ilícito no se pudo consumar dado que un oficial pudo previamente detenerlos a ambos.

“El Orejudo” tiene, a pesar de su corta edad, varios antecedentes delictivos. El hecho más grave ocurrió el 29 de febrero de 2024 cuando asesinó a Sebastián Villarreal.

Ese día, alrededor de las 6, la víctima de 45 años salió de su casa, ubicada en la calle Fulgencio Montemayor al 2300 en dirección hacia su trabajo, una empresa de plásticos, cuando fue interceptado por dos motochorros que lo amenazaron con un arma para robarle la moto.

“Tengo dos hijos, no me mates por favor”, dijo Villarreal. A pesar de las súplicas y de que la víctima entregara su rodado sin oponer resistencia, los ladrones no dudaron en dispararle dos veces al pecho.

Luego, los agresores escaparon rápidamente con las dos motos y Villarreal fue atendido por vecinos de la zona, quienes no pudieron salvarlo.

De acuerdo con lo que lograron determinar los investigadores, “el orejudo”, quien en ese momento tenía 14 años, era quien conducía la moto.

Un centenar de personas marchó en el barrio Yofré Norte, de Córdoba, para pedir justicia por el crimen de Sebastián Villarreal. Foto de archivo. La Voz

Después del hecho, los vecinos del barrio Yofre Norte, donde vivía la víctima, se congregaron varias veces para pedir justicia. Diferentes movilizaciones se realizaron tanto en la zona del crimen, como en el centro de la ciudad, donde la convocatoria incluyó a todos los familiares de víctimas de algún episodio de inseguridad.

En la actualidad, hay en la causa otros cuatro imputados además del joven. Estos son: Axel Escada, de 18 años; Héctor Herrera, de 25; Luciano Bustos, de 20 y un menor de 17 años, todos ellos acusados de homicidio agravado criminis causa. Sin embargo, solo “el Orejudo” estaba en libertad debido a su corta edad.

Tras cometer el crimen, pasó varios meses en el Complejo Esperanza, el único lugar en toda la provincia de Córdoba habilitado para alojar menores en conflicto con la ley. Fue liberado en septiembre de 2024 y ahora con este nuevo ilícito lo volvieron a detener.

El debate en el Congreso

Cámara de Diputados. Foto ilustrativa Soledad Aznarez - LA NACION

Mientras tanto, en el Congreso se trata la baja de la edad de imputabilidad que impulsa el oficialismo. El Gobierno propone llevar a 13 años la punibilidad, sin embargo, por el momento no hay acuerdo entre las fuerzas políticas acerca de diferentes aspectos de la temática.

Debido a su complejidad, la discusión se realiza en cuatro comisiones: Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto. “Ni siquiera la Ley Bases fue tan amplia –señaló la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro), al momento de reactivarse el tratamiento en Diputados.

En Unión por la Patria y la Izquierda, predomina el criterio de preservar la edad de imputabilidad tal como esta ahora en 16 años. Aducen que menos del 1% de los delitos graves en nuestro país son cometidos por menores de edad, y que esa cifra se reduce aún más en la franja etaria de 14 y 15 años.

El resto de las fuerzas, en cambio, está de acuerdo en hacer modificaciones, pero difiere acerca de a qué edad debe bajarse.

La complejidad es aún mayor, ya que los legisladores argumentan que no se trata solamente de coincidir en un número.

La ley debe prever que delitos deben ser punibles y que penas le deben corresponder según su gravedad. En que casos corresponde una internación y cuales podrían ser las penas alternativas a considerar. Por otro, lado se deberá contemplar políticas de reinserción social para evitar que los jóvenes se tornen reincidentes.