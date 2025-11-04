Un policía retirado mató a un motochorro que quiso robarle en Núñez

Un policía retirado mató este martes a un delincuente que buscaba robarle en Núñez. El agresor estaba acompañado de un cómplice, con quien iba armado en una moto. Los delincuentes perseguían al exefectivo y un amigo desde el microcentro porteño, cuando los vieron salir de una financiera.

Fue cerca del mediodía que el efectivo retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) se acercó a una financiera junto a un amigo para retirar una suma de dinero en la avenida Corrientes y Reconquista. Luego, se subieron a su auto para dirigirse a Núñez.

Al bajar del vehículo fueron interceptados por los dos delincuentes armados en la esquina de Cuba e Iberá. Los agresores los habían seguido en una moto desde el microcentro y, al enfrentarlos, les pidieron que les entreguen el dinero.

El expolicía y su amigo fueron perseguidos desde Corrientes y Reconquista

En un altercado cuyos detalles se desconocen, el expolicía le disparó a uno de los agresores. Uno de ellos murió en el lugar. Su cómplice, en tanto, logró escapar a bordo de la moto.

Un tiempo después, a las 12.48, efectivos de la Policía recibieron un llamado al 911 que alertaba de un hombre herido de arma de fuego en la misma intersección de calles donde fue el enfrentamiento.

Fue entonces que los policías de la Comisaría Vecinal 13B se acercaron a donde estaba el delincuente, que había muerto en el acto. El policía retirado salió ileso.

Un policía mató a un hombre que lo atacó en La Boca

Un agente de la Policía de la Ciudad asesinó el pasado 30 de agosto por la mañana a un hombre que amenazó con quitarle su arma en el barrio porteño de La Boca.

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, el efectivo se encontraba custodiando un inmueble sobre la calle Necochea al 1200, en el barrio de La Boca, cuando pasadas las 6.30 fue sorprendido por un hombre armado que lo amenazó con quitarle su pistola reglamentaria.

Un policía mató a un hombre que lo amenazó en La Boca.

En ese contexto, hubo un forcejeo entre ambos hasta que el oficial pudo retomar el control de su arma y efectuó varios disparos que impactaron en el presunto agresor, quien murió en el lugar.

Tras ello, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribó al lugar y constató el deceso del hombre. Por su parte, el policía resultó ileso.

Por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de Alejandra Aliaud, interviene personal de la Policía Federal Argentina para esclarecer el episodio.