Un Porsche chocó contra tres camiones frente al Monumental y terminó incrustado bajo uno de los vehículos

Un accidente que podría haber sido fatal ocurrió este viernes en Núñez. Un auto de la marca Porsche chocó contra tres camiones en la avenida Intendente Cantilo, a la altura del kilómetro 9.

El siniestro ocurrió al mediodía alrededor de las 12.15, cuando el hecho fue reportado al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Fue en el sector que se encuentra frente al estadio Monumental que ocurrió la colisión, sobre el último carril a la derecha.

El Porsche destruido entre los camiones

Las imágenes del siniestro muestran a un camión estacionado con mercadería cargada en su extenso remolque. Detrás, se encontraba el auto deportivo de lujo, con una parte del sector trasero del camión incrustado en el parabrisas. El impacto ocurrió a unos centímetros del asiento del conductor, evitando ser herido por el choque.

Atrás del auto había un camión “mosquito”, destinado a desplazar autos nuevos hacia concesionarias. Y detrás de él, otro vehículo de gran porte. Los cuatro conductores descendieron de sus vehículos sin sufrir lesiones graves. En el video, se puede ver al conductor del Porsche hablando con personal de SAME sin mostrar ninguna herida.

Debido a que los conductores no presentaban lesiones que ameritaran el traslado a un hospital, no fue necesario el descenso del SAME aéreo. Sin embargo, la circulación se cortó parcialmente en los últimos dos carriles de la derecha mientras el personal policial y de SAME realizaban los operativos correspondientes y asistían a los conductores.

Un Porsche chocó contra 3 camiones y quedó incrustado bajo uno de los vehículos

Chocó en una rotonda, destruyó una Ferrari y salió caminando

Un hombre que conducía una Ferrari, perdió el control y despistó en una rotonda, en San Vicente el pasado viernes 8 de agosto. Según informaron medio locales, el vehículo quedó completamente destruido, pero afortunadamente el conductor resultó ileso.

El hecho ocurrió cerca de las 6, cuando un conductor de una Ferrari amarilla circulaba por la Ruta 6 con destino a la localidad de Cañuelas. Según informó el Diario Sur, el vehículo de lujo despistó, por motivos que aún se encuentran bajo investigación, y chocó de frente contra el alambrado de un campo situado en frente a un destacamento que pertenece a la Policía Rural.

Choque Ferrari en San Vicente Buenos Aires Gentileza Diario Sur

La Ferrari atravesó toda la rotonda de las rutas 6 y 16 e impactó de frente. De acuerdo a las primeras hipótesis policiales, el accidente se habría desencadenado porque el hombre circulaba a gran velocidad, bajo el argumento de que no hubo otros involucrados en el siniestro.

A pesar del tremendo impacto, la víctima logró salir del vehículo por sus propios medios. Si bien el auto quedó severamente dañado, el habitáculo no se vio tan afectado. “Se bajó caminando y llamó para que lo vinieran a buscar”, precisaron al medio local fuentes al tanto del accidente, al describir la reacción del conductor, quien habría sido identificado como Diego Martínez, de 51 años.