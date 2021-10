Un pueblo movilizado: San Jorge marcha a un año de un femicidio por el que aún no hay sospechosos

SANTA FE. A un año del femicidio de María Florencia Gómez Pouillastrou, la joven feminista y militante del Partido Comunista (PC) de San Jorge, exesposa del concejal Lisandro Schiozzi, de igual partido, y madre de dos hijos, ocurrido en aquella ciudad situada 152 kilómetros al suroeste de esta capital, su asesino sigue libre y la Justicia aún no le puso nombre. Para llamar la atención de esta situación y evitar que el caso quede impune, sus familiares y amigos marcharán esta tarde.

El caso, de gran relevancia en esa ciudad de 24.000 habitantes, no tiene ningún detenido. Solo hubo sospechas de que el autor del crimen sería un integrante del círculo social próximo de la víctima y, por lo tanto, conocido de la familia. Pero la Justicia no avanzó más que hasta allí, apuntando hacia las llamadas o mensajes telefónicos detectados en el celular de la mujer y realizados en los días previos al fatal desenlace.

Según pudo confirmar LA NACION meses atrás, los peritajes revelaron que Florencia, que tenía 35 años, “fue golpeada y violada” antes de su muerte.

Por eso, esta tarde-noche, al cumplirse el primer aniversario de su muerte, familiares y amigos de María Florencia marcharán para pedir justicia porque “anda un femicida suelto en una ciudad en la que hay mucho miedo” , según expresó Matías Pautasso, representante legal de la familia de Gómez Pouillastrou.

Diego Urteaga, hermano de la joven asesinada, convocó al pueblo sanjorgense a “no aflojar” en el reclamo de Justicia. “Florencia era una madraza, una chica de buen corazón”, recordó su familiar. Y agregó: “Tenía una gran vocación de servicio. Ahora hay que redoblar los esfuerzos porque hay líneas importantes para seguir investigando” el caso.

Ante una consulta dijo que la suya y la de su familia “no es una lucha personal, sino que se transformó en una lucha de tantas mujeres que sufren violencia, que son asesinadas”.

También contó que los 12 de cada mes, cuando realizan actividades evocativas, se le acercan mujeres a pedir ayuda por las situaciones de violencia que están viviendo. Al respecto sostuvo: “Es necesario salir a denunciar, acompañar a estas mujeres”.

Movilización

La caravana con el propósito de mantener vigente la lucha de la familia para que el caso de esclarezca comenzará alrededor a las 19 y agregará un “ruidazo” por los barrios de la ciudad, mientras que a las 20 se realizará una marcha desde la plaza principal de San Jorge hasta la sede de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que funciona en esa ciudad. A las 21, en tanto, se llevará a cabo una vigilia frente a la Fiscalía con fogones, proyecciones e intervenciones artísticas.

“Queremos recalcar la marcha, el pedido de justicia y que nos acompañen en esto toda la región”, añadió Urteaga, un veterinario radicado hace años en la ciudad de Santa Fe. El hermano de la mujer asesinada, dijo que “hay muchísimo miedo en la ciudad de San Jorge y en la zona”, y recordó que “en Argentina cada 30 horas muerte una mujer por violencia de género”.

A principios de agosto, el Gobierno de Santa Fe ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien pueda aportar datos concretos para resolver el caso. El abogado de la familia consideró positiva esta medida: “Ahora está la recompensa, estoy convencido de que la persona que cometió semejante hecho lo va a hablar con alguien, y alguien pueda denunciarlo”.

El fiscal, el abogado querellante y el hermano de la víctima coincidieron en que “se trata de un caso complejo”, dado que en el lugar donde ocurrió el crimen no hay cámaras de videovigilancia y, hasta el momento, no aparecieron testigos del hecho.

Pautasso explicó que si bien se trata de un camino rural, es un sitio donde los vecinos salen a caminar, es una entrada a la ciudad y en las cercanías hay una fábrica, además de personas que trabajan en el campo.

Por su parte, Urteaga admitió que “es una situación bastante complicada” pero no dudó en apreciar que “esto genera muchísimo miedo porque si son capaces de hacer lo que hicieron con mi hermana, es entendible que haya temor”.

Caso conmocionante

El lunes 12 de octubre de 2020, al caer la tarde, tras varias horas de una búsqueda por parte de su familia y personal policial, María Florencia fue encontrada sin vida a unos mil metros al sudoeste de la planta urbana de San Jorge (continuación de avenida Nottebohm hacia el este), próxima a una planta generadora de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

La mujer había salido, como lo hacía con frecuencia, a caminar. Previamente, al comenzar la tarde, pasó por el domicilio de su exesposo y dejó a su cuidado sus hijos: Frida, de 5 años, y Camila, de 2. Según confirmó el fiscal Carlos Zoppegni, a cargo inicialmente de la causa, la víctima recibió múltiples traumatismos en el rostro y en el cráneo y fue rematada por un golpe, con un objeto contundente en la cabeza.

La causa está encuadrada como violación seguida de muerte mediando violencia de género, y la principal hipótesis es que la víctima sufrió un ataque sexual.

Además, el fiscal confirmó que encontraron el celular de la víctima, a 50 metros del cuerpo (escondido entre ramas y tierra) y al lado estaba la piedra que se habría utilizado para ultimarla.

“Con el GPS del teléfono pudimos determinar que el hecho ocurrió entre las 13.45 y las 14 de ese lunes. Ella ingresó sola a caminar por ese lugar y entendemos que fue sorprendida, porque no pudo defenderse. Por ahora, no descartamos a nadie como sospechoso. Por el momento, tenemos varias pistas y líneas de investigación. Aún no tenemos elementos para detener a un presunto autor, pero si sospechas”, aclaró el fiscal Zoppegni oportunamente.