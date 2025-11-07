Una amiga de la mujer baleada que iba en la lancha reveló detalles del ataque: “Se escucharon tres disparos más”

Ana Marquis navegaba el domingo por la tarde en una lancha junto a su marido y dos matrimonios en el Arroyo Correntino -que va desde el Río Paraná hacia el Río Luján-, en Escobar, cuando recibió un balazo en el pulmón de un arma calibre 22. Su amiga Ximena, quien también iba a bordo del bote, dialogó con LN+ y reveló detalles inéditos del ataque.

“La Policía dijo que nunca había pasado algo así, ni hay denuncias radicadas de algo similar”, explicó, al tiempo que indicó, visiblemente conmovida: “Ayer, cuando vinieron los medios se escucharon tres disparos más y ahí sí se hizo un despliegue muy grande de fuerzas especiales”.

Consultada acerca de cómo ve el operativo que se está realizando en el lugar de los hechos, la mujer subrayó: “El procedimiento está sumamente en movimiento, mucha actividad. Los disparos fueron para amedrentar, fueron en la misma zona -consideró-”.

Hablo Ximena, amiga de la victima baleada en Escobar

El caso

Un grupo de ocho personas, conformado por matrimonios, salieron a navegar el domingo por la mañana en el Arroyo Correntino, que une el Río Paraná con el Río Luján, en Escobar. Cerca de las 18.30 horas decidieron emprender la vuelta hacia sus casa con la caída del sol.

Fue entonces cuando Ana recibió un disparo en el omóplato, aunque no lograron ver al tirador -hasta entonces prófugo-. Tras la agresión, la víctima fue llevada a la costa, donde los esperaba una ambulancia. Fue trasladada al Hospital de Escobar, donde fue estabilizada y, luego, derivada al Sanatorio Otamendi. Allí, fue intervenida quirúrgicamente y permanece en terapia intensiva.

LN+ fue hasta el lugar de los hechos y conversó con Martín, marido de la víctima, para reconstruir la secuencia que casi termina con la vida de la mujer.

Martin, marido de la mujer baleada en Escobar

“Fue tipo seis de la tarde. En ese momento Ana dice: ‘Me pegó algo, me falta el aire’. Después vimos las manchas de sangre, no entendíamos nada”, dijo Martín, marido de la mujer baleada. Según su relato, tanto él como el resto de los tripulantes tardaron varios minutos en percatarse que se trataba de una herida de arma de fuego.

“Cuando los médicos nos lo confirmaron, nos quedamos en shock. Al parecer se trata de una bala de calibre 22. Un arma que, si el disparo le daba en el cuello o la cabeza, la mataba”, añadió el hombre. El impacto fue a la altura del omóplato de la mujer.

Cómo se encuentra ahora Ana

Martín aseguró que su esposa Ana está bien, se está reponiendo de la operación y la familia está a la espera de que la deriven a una habitación de piso.

“Desde que pasó esto estoy en el Otamendi, tratando de ayudarla a ella, acompañándola”, dijo. Sobre la operación que le realizaron, precisó: “No le pudieron sacar el proyectil porque donde está alojado no le va a causar problemas a futuro. Los médicos sugieren que se quede ahí”.