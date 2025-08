Una campeona argentina de Mountain Bike fue asaltada mientras entrenaba y recuperó su bicicleta tras viralizar el robo

La reconocida ciclista marplatense Carolina Pérez vivió un violento asalto el domingo por la mañana mientras entrenaba sobre la ruta nacional 226, a la altura de la rotonda del Hipódromo, en las afueras de la ciudad balnearia. Dos motochorros armados la interceptaron, la tiraron al piso y le robaron su bicicleta de competición, valuada en aproximadamente $15.000.000 . Horas más tarde, y tras una intensa campaña de difusión en redes sociales, el rodado fue recuperado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero los delincuentes continúan prófugos.

El hecho ocurrió cerca de las 9.15, cuando Pérez, de 44 años y campeona argentina de ciclismo en la modalidad Mountain Bike, realizaba su habitual entrenamiento rumbo a Sierra de los Padres. “Como todos los días elijo esa ruta por un tema de seguridad, ya que hasta la Laguna de los Padres tenemos banquina”, explicó en diversas entrevistas con medios locales y nacionales. Sin embargo, esa mañana fue sorprendida por una moto con dos jóvenes a bordo. Uno de ellos la pateó, la tiró al suelo y, tras un breve forcejeo, le mostró un arma de fuego. Ante la amenaza, la ciclista decidió no resistirse y entregó su bicicleta.

Lejos de quedarse paralizada, Pérez tuvo el reflejo de sacar su teléfono y filmar la huida de los delincuentes. “Tuve el instinto de grabarlos para tratar de identificarlos y ver hacia dónde iban”, relató. En el video, que rápidamente se viralizó, se la escucha gritar con desesperación mientras sigue con la cámara a los ladrones: “¡Me acaban de robar la bici! ¡Van por Luro, ahí están entrando al Hipódromo!” . Las imágenes fueron compartidas por cientos de usuarios y replicadas por medios de comunicación.

La difusión masiva del video fue clave. Según fuentes policiales, los delincuentes, al verse rodeados y ante la imposibilidad de vender una bicicleta tan reconocible, decidieron abandonarla. Un testigo aseguró que la dejaron apoyada en un patrullero estacionado frente a la comisaría 12ª. La recuperación fue confirmada durante la madrugada del lunes por Edgardo Vulcano, jefe de la Departamental , quien se comunicó personalmente con la víctima.

“Estoy muy agradecida porque hemos visto desaparecer bicicletas durante muchos años. Esta vez fue distinto gracias al trabajo de las comisarías 6ª y 12ª, y al apoyo de la gente en redes sociales”, expresó Pérez. Aunque la bicicleta presentaba algunos faltantes, como las luces de seguridad y la computadora, la deportista celebró haber recuperado su herramienta de trabajo. “Son detalles. Lo importante es que apareció. Yo estoy golpeada, pero son cosas menores. En el momento en que me muestran el arma desistí de todo. Ante todo, mi seguridad”, reflexionó.

Pérez, ganadora en cuatro ocasiones del exigente Desafío Río Pinto —en 2013, 2017, 2018 y 2024—, lamentó que este tipo de hechos se haya vuelto habitual entre quienes practican ciclismo en la vía pública. “Es moneda corriente. En la zona de la rotonda del Hipódromo y en la bicisenda a Santa Clara han desaparecido muchas bicicletas de alta gama”, denunció. También apuntó contra el mercado negro de repuestos: “Los que estamos metidos en el ciclismo sabemos dónde van a parar. La gente los consume”.

La deportista, que representa a Mar del Plata y al país en competencias nacionales e internacionales, remarcó que su bicicleta no es un objeto recreativo, sino su medio de vida. “A mí me pagan por ganar. Esto es como que te quiten algo que vos te ganaste. Da mucha bronca y mucha impotencia. Me rompo el lomo por esto”, afirmó.

En sus redes sociales, Pérez agradeció a quienes compartieron el video y colaboraron con la búsqueda. “Gracias a todos por los mensajes y la preocupación. La bici fue recuperada. Gracias de corazón”, escribió junto a una imagen del rodado recuperado.