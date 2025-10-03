Una especialista en derecho migratorio explicó los plazos de la extradición de Pequeño J y por qué hay que “actuar con urgencia”

El presunto autor intelectual del triple crimen en Florencio Varela, Tony Janzen Valverde Victoriano, Pequeño J, de 20 años, al ser ciudadano peruano, será sometido a un juicio de extradición y su llegada a la Argentina aún no tiene fecha. Especialistas acuerdan que podría tardar hasta dos meses en ser expulsado de su país natal.

Déborah Huczek, abogada penalista especialista en derecho migratorio, no sólo se sumó a opinión sino advirtió, incluso, que el procedimiento de la extradición del traficante peruano “podría caer”.

Especialista en derecho migratorio

“Por el principio de territorialidad de la ley penal, Pequeño J debería ser juzgado primero en Perú y luego ser trasladado. El convenio de extradición suscripto entre Argentina y Perú tiene un plazo que es que dentro de los 60 días tiene que ser remitido, enviado a la Argentina. Si no es enviado dentro de ese plazo, el pedido de extradición tiene que caerse. Cesa la orden. Si no cumplen con la remisión de Pequeño J en el plazo que indica la ley lo tienen que liberar y la causa de extradición queda finiquitada. Si esto sucede, nos dará la pauta de que hay gente mucho más pesada de lo que nosotros pensamos”. explicó en diálogo con LN+.

Y agregó: “Lo que suele pasar es que vuelven a iniciar el pedido, pero generalmente es rechazado. Es importante actuar con urgencia. 30 días establece la ley general de extradición, 60 el acuerdo que se firmó con Perú”.

Consultada sobre las eventuales demoras que pueden llegar a presentarse en el proceso, conjeturó: “Hay cuestiones administrativas que pueden fallar. Si tiene antecedentes allí, esto de alguna manera puede demorar el proceso. También él tiene derecho de defensa allí, también puede presentar ciertos recursos, nulidades”.

La clave de su celular

Los celulares cumplen un rol relevante en el caso del triple homicidio. Gracias a la intervención de líneas telefónicas de Pequeño J y su ladero -que delataban un punto de encuentro- se logró detener a ambos en Perú. Mientras la justicia argentina prevé abrir este viernes los celulares incautados de los detenidos en la Argentina, la peruana tiene en su posesión el del traficante peruano que podría contener información sensible sobre la planificación de los asesinatos de Brenda, Morena y Lara.

En ese sentido, Huczek sostuvo que el celular del traficante debería ser examinado en la Argentina o al menos que autoridades locales vigilen la legalidad del proceso en Lima.

“Tiene que establecerse el control en la cadena de custodia. Sabemos que hay muchas trampas. Se tiende a adulterar el material probatorio que es tan relevante. Debería desde acá pedir el secuestro del celular y remitir para que sea acá abierto”.

Y sugirió: “Podrían, en sintonía con la cooperación internacional que establecen los tratados, abrir el teléfono allá, peritarlo allá, enviar gente de acá para que controle la legalidad del procedimiento y extraer la información que se requiere para esclarecer el crimen”.

En el cierre de la entrevista, la especialista destacó la importancia de respetar el secreto de sumario para esclarecer el caso. “Hay que ser muy cuidadosos en cómo se trabaja en estos casos”, concluyó.