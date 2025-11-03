Así fue el violento choque en el que murió un matrimonio y sus tres hijos resultaron gravemente heridos

Una pareja murió y sus tres hijos resultaron internados el viernes por la noche en un accidente que involucró a una camioneta 4x4 Volkswagen Amarok y un Renault 12 en el municipio bonaerense de José C. Paz.

La tragedia ocurrió alrededor de las 23.30 en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza, a metros de una plaza con juegos infantiles, cuando la camioneta Pick-up negra conducida por un joven de 18 años alcoholizada embistió a una velocidad excesiva al auto en el que viajaban sus cinco ocupantes.

Siniestro vial en José C. Paz

En las últimas horas comenzó a circular un video que muestra el instante exacto del choque entre la camioneta y el vehículo. Según consta en las imágenes registradas y testigos, el responsable del hecho circulaba a 160 km/h. Otras imágenes exhibieron al Renault 12 destrozado.

GIF Una cámara de seguridad captó el brutal choque en José C. Paz

Renzo Benítez y Eliana Martínez, padre y madre de los niños, murieron en el acto.

Según informó el diario local SM Noticias, los tres menores, de 7, 11 y 14 años, quedaron atrapados dentro del vehículo familiar y debieron ser rescatados por los Bomberos. Debido a la fuerte colisión, los niños sufrieron múltiples traumatismos, por lo que fueron derivados primero a centros de salud cercanos y, posteriormente, trasladados a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. La mayor, de 14 años, se encontraba en grave estado de salud.

Conductor alcoholizado

El conductor que provocó la tragedia fue identificado como Michael Carballo, un joven de 18 años, hijo del dueño de Tornado, un boliche muy conocido en la zona.

El conductor alcoholizado de una pick-up chocó a un auto en el que viajaba una familia y mató a los padres. captura de redes

Según confirmaron fuentes judiciales y policiales, Carballo había consumido alcohol antes de conducir. El test realizado en el lugar arrojó 3,01 gramos de alcohol en sangre. Esto supera ampliamente el límite bonaerense donde rige la Ley de Alcohol Cero.

Carballo fue asistido en el lugar y quedó aprehendido. La fiscalía N° 4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, lo imputó por doble homicidio culposo agravado y lesiones.

Tras el accidente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la inhabilitación de Carballo. Pidió a las autoridades de la jurisdicción en donde se encuentra radicada su Licencia Nacional de Conducir, la suspensión de la misma.