Una mujer rompió los autos de Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice con un palo de hockey en la puerta de Radio 10

La mañana de Radio 10 se vio interrumpida cuando una mujer comenzó a gritar y a romper dos de los autos estacionados en la puerta con un palo de hockey. Los vehículos, que quedaron gravemente dañados, pertenecen a Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice, periodistas de la emisora.

Tal como relató el propio conductor de Mañana Sylvestre, la mujer -con una aparente crisis nerviosa- comenzó a golpear los autos y a “gritar cosas incoherentes”.

“Pasamos un mal momento porque una persona que está en la puerta de la radio aparentemente con las facultades mentales alteradas. Con un palo de hockey empezó a romper los autos estacionados”, detalló y añadió: “Uno fue el de Gabriela: es el que más destrozó, todos los vidrios, le abolló todo el auto. Al mío, que estaba adelante, le rompió todos los espejos. Había una policía que aparentemente no hizo mucho”.

“Cuando hablamos, y mucho, en este programa de una sociedad en donde muchas personas están pasando graves problemas mentales; lo vemos en la calle, con gran preocupación y cada día más, es esto. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchas personas que caminan a nuestro lado y evidentemente tienen las propiedades mentales alteradas”, señaló.

En medio de la confusión, el periodista reflexionó: “Las cosas materiales a mí me tienen sin preocupación porque tienen solución. El tema es cuando pasa a la agresión física. Yo salí, me miró pero no me dijo absolutamente nada. Está todo bien, no pasó a mayores. Quedan los autos, que se encargará el seguro, y el mal momento”.

Según informaron a LA NACION fuentes de Policía de la Ciudad, personal de la Comisaría Vecinal 14 A acudió esta mañana hasta Uriarte y Nicaragua, en donde está ubicada la radio, por el llamado de los vecinos ante una mujer que “se tornó agresiva y rompió vidrios a dos vehículos estacionados”.

Así quedaron los autos destrozados

En tanto, y mientras los oficiales trataban de contenerla, fue convocado Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) para dar asistencia profesional. Según indicaron, la mujer estaría haciendo unos reclamos ante los estudios de la emisora.

Tal como se puede ver en las imágenes, los dos vehículos quedaron bastante dañados. Los parabrisas quedaron destruidos y gran parte de la chapa quedó abollada producto de los fuertes golpes.