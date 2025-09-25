Triple crimen: la ministra de Mujeres bonaerense dijo que “hubo ensañamiento con el cuerpo de las mujeres”

La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, se refirió al triple crimen de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes que aparecieron asesinadas en Florencio Varela. La funcionaria bonaerense calificó el homicidio de “narcofemicidio” y dijo que se trató de “enviar un mensaje” y que "hubo un ensañamiento con el cuerpo de las mujeres”.

“Esto tiene una complejidad totalmente distinta y está asociado a un crimen nacional como el narcotráfico. Fue una supuesta cita de trabajo a la que asistieron las chicas: mentira, era una trampa para matarlas”, relató este jueves en diálogo con Futurock sobre el momento en que las jóvenes fueron vistas por última vez con vida.

Y sumó: “Acá vemos el ensañamiento con el cuerpo de las mujeres. Hay un mensaje: las mujeres tuvieron componentes de violencia sexual atravesadas por violencia machista patriarcal. Tiene que haber un punto de inflexión y hay que profundizar características”.

Las tres jóvenes asesinadas.

Planteó entonces los factores de vulnerabilidad económica, prostitución, narcotráfico. "Hay una trama de vulnerabilidades", subrayó y siguió: “Las eligen, es un mensaje especial. No comparto la mirada de que es un crimen más". Así, la ministra se diferenció de las opiniones que consideran que el tinte de este crimen es similar al de cualquier otro relacionado con el narcotráfico.

Y sumó: “Que los pibes se mueren más, sin dudas. Pero es otro el mensaje. Acá se las eligió en este contexto para dar un mensaje múltiple contra las mujeres”. Finalmente, apuntó contra la Justicia, pidió “que no haya impunidad” y que se hagan las investigaciones correspondientes para responsabilizar a los sospechosos.

Por otro lado, y en línea con lo que dijeron otros funcionarios provinciales, Díaz apuntó contra el presidente Javier Milei por las medidas de blanqueo de capitales que el Gobierno aplicó en los últimos meses y que, en su opinión, pueden llegar a beneficiar al lavado de dinero narco. “El Gobierno plantea minimizar la presencia de estos delitos y minimizar la política de Estado que necesitás. Necesitamos más controles, más regulación y políticas en relación con los circuitos del dinero”, consideró.

“Cuando buscás atacar es por el circuito del dinero. Si dejás que la gente blanqueé el dinero sin decir de dónde viene estás favoreciendo al narcotráfico, porque esto necesita circuitos de blanqueo de la plata y es un lugar por donde podés ubicar a las bandas", riteró y cerró: “Ahí hay diferencias y no nos vamos a poder de acuerdo con el Gobierno. El tema es hacia adelante y tiene que haber reclamos fuertes en torno a un enfoque que siento que no va a tener el gobierno de Milei”.

La casa en donde encontraron los cuerpos de las tres jóvenes. Ricardo Pristupluk

La causa

Hasta el momento hay doce sospechosos detenidos. La principal hipótesis indica que el hecho estaría vinculado a una venganza atribuida a una banda narco liderada por un traficante peruano que permanece prófugo porque, supuestamente, una de las jóvenes se habría quedado con un alijo de cocaína.

Una camioneta con la patente adulterada y el registro del celular de una de las jóvenes fueron las primeras pistas en la búsqueda. Luego de revisar las manchas en los cuerpos de los muertos, la fauna cadavérica y las temperaturas corporales, los forenses concluyeron que los homicidios se habrían concretado entre 90 y 96 horas antes del hallazgo de los cuerpos. Esto significa que Brenda, Lara y Morena habrían sido asesinadas el 20 de septiembre entre las 3 y las 6, entre seis y diez horas después de que fueron vistas por última vez, en la rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza.

Según fuentes oficiales, a Lara le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja, antes de cortarle el cuello. Sobre ella, los asesinos aplicaron la mayor saña. A Brenda le asestaron varios puntazos en el cuello para torturarla, la golpearon en la cara y la asesinaron de un fuerte golpe que le provocó aplastamiento macizo facial. Después de matarla, los asesinos le abrieron el abdomen. Mientras que Morena, igual que Lara y Brenda, también fue sometida a una golpiza en el rostro antes de quebrarle el cuello.