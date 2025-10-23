Una pareja de chilenos cruzó a Tierra del Fuego para comprar un auto de rally y se mató mientras lo probaba
Un piloto y su pareja fallecieron tras perder el control del vehículo en una zona de ripio de Río Grande, en Tierra del Fuego
Una pareja de chilenos murió el viernes pasado en Río Grande, Tierra del Fuego, en un trágico accidente a bordo de un auto de rally.
El piloto Eick René Paredes Vargas, más conocido como “Coyote”, y su mujer, Laura del Carmen Rosas Velásquez, habían llegado al país el fin de semana pasado para comprarle un vehículo a Cristian Oroz (39), exfutbolista del club local Camioneros y también piloto. Como “Coyote” tenía experiencia en el manejo de estos vehículos, Oroz accedió a que lo probara antes de comprarlo.
La pareja salió del asfalto y tomó el camino de ripio de la ruta complementaria N°5, para observar el desempeño del vehículo. A unos 800 metros del cruce con la avenida de Circunvalación, el piloto perdió el control del Renault Clio, empezó a dar trompos y terminó chocando contra una camioneta modelo Toyota Hilux. El vehículo quedó completamente destruido tras el choque.
La mujer murió en el acto y el piloto de rally sufrió gravísimas heridas. Unas horas falleció en el quirófano del Hospital Regional de Río Grande. El conductor de la camioneta fue dado de alta a las pocas horas.
Investigación
Según medios locales, ninguna de las dos víctimas circulaba con casco ni cinturón de seguridad
El comisario inspector Leopoldo López Lotero, jefe de la comisaría 5ta. de Río Grande, aseguró que el Renault accidentado “no estaba en condiciones de circular por la vía pública”, debido a que estos vehículos están exclusivamente preparados para competir y no llevan chapa patente. La Fiscalía a cargo del caso solicitó que se realicen autopsias y pericias.
La Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo (Adelfa) despidió a la pareja chilena en Facebook. En otra publicación expresó: “Deseando paz y consuelo a sus padres y hermanos en este triste momento. Te recordaremos con ese entusiasmo, alegría y pasión por los fierros. Descansa en paz amigo ‘Coyote’”.
