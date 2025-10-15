Una perfiladora criminal aseguró que la fantasía de Pablo Laurta lo llevó a “querer recuperar su trofeo, su posesión, que era su hijo”

Constanza Lamarque realizó un detallado análisis en LN+ sobre el crimen que ocurrió en Córdoba; “Para esta clase de personalidades, los hijos también son cosas”, afirmó sobre el perfil del sindicado asesino de su expareja y su exsuegra, además de secuestrar al menor de 6 años
“Todo lo que hizo, lo pensó. Acá no hay nada improvisado”, resumió la perfiladora criminal Constanza Lamarque durante una entrevista con LN+. La especialista analizó detalladamente el caso del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba, del que se acusa como autor del crimen a Pablo Rodríguez Laurta.
Noticia en desarrollo
