“¡Me rompiste la panza, ya fue hermano, ya fue!: la súplica de un ladrón tras recibir un disparo durante un intento de robo

“¡Ah, me rompiste la panza! ¡Ya fue hermano, ya fue!“, suplicó un ladrón desde el piso luego de recibir un disparo de un exoficial de la Policía bonaerense durante un intento de robo en un comercio de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires en donde el exuniformado trabajaba como custodio.

El delincuente ingresó a un depósito avícola, situado en la colectora Dellepiane al 3900, junto a un cómplice con el fin de llevarse rápidamente las pertenencias de los tres empleados que se encontraban trabajando en el lugar.

A su vez, de acuerdo al parte al que accedió LA NACION, había un tercer miembro de la banda, preparado con el auto para escapar rápidamente. Una de las hipótesis es que eligieron el local del barrio porteño de Parque Avellaneda por la cercanía a una de las autopistas que conduce a la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, el plan no salió como lo habían planeado. El primer criminal que ingresó, un argentino de 23 años, llegó a escondidas, por la derecha del camión en donde los empleados cargaban la mercadería.

Sorprendió por detrás a uno de los trabajadores, pero no se esperó por su rápida y ágil reacción: se trataba de un custodio con pasado en la Policía bonaerense. El exoficial logró desarmarlo y le disparó.

Al mismo tiempo, otro argentino, pero de 43, entró por el lado izquierdo del camión y comenzó a amenazar a los otros dos empleados. “¡Vos para allá! ¡Quedate ahí! ¡Dame la plata, dame la plata, dale!“.

En ese momento, el exefectivo se reincorporó y efectuó un tiro que impactó en el pecho del mayor de los asaltantes. El sospechoso cayó al instante y suplicó: “¡Ya está, ya fue, ya fue! ¡Ah, me rompiste la panza! ¡Ya fue hermano, ya fue! ¡Me rompiste la panza!“.

Toda la secuencia quedó grabada por una de las cámaras de seguridad internas del comercio. El hombre de 43, vestido con una camiseta del club Colón de Santa Fe y un short deportivo, fue trasladado al hospital Grierson, donde finalmente falleció tres días después del hecho que ocurrió hace una semana y a plena luz.

Asimismo, el argentino de 23 fue llevado por el cómplice que aguardaba en el auto al mismo centro de salud, donde quedó detenido sin riesgo de vida. El tercer miembro aún continúa prófugo.

Por el caso llegó al lugar de los hechos personal de la Comisaría 9B de la Policía de la Ciudad, que secuestró una pistola calibre 9 mm con numeración limada y partes de un arma calibre 45, pertenecientes a los ladrones, además de otra 9 mm del custodio. El exoficial fue demorado, pero luego quedó en libertad., pertenecientes a los ladrones, además de otra 9 mm del custodio. El exoficial fue demorado, pero luego quedó en libertad.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de la jueza Bernarda Yamile, que en primera instancia había ordenado la detención de los dos delincuentes heridos.

La causa está caratulada como tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio en ocasión de robo. Los investigadores analizan si la banda actuó con apoyo externo y revisan las cámaras de la zona para reconstruir la fuga del tercer sospechoso.