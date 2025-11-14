Qué se sabe del hombre que atacó a una niña en Palermo

La Policía de la Ciudad identificó al hombre que atacó a una niña en Palermo este jueves por la tarde. El agresor, de 22 años, padece una discapacidad y fue demorado tras el hecho, que una cámara de seguridad registró en su totalidad. La madre de la víctima radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría Vecinal 14A.

Quién es el agresor y cuál es su condición

El responsable de la agresión es un joven de 22 años. Tras su identificación, la madre del acusado se presentó ante las autoridades. Ella refirió que su hijo padece un retraso madurativo. Fuentes judiciales ampliaron esta información a LA NACION y explicaron que el agresor tiene un grado de autismo severo.

Brutal ataque a una niña en Palermo

Al momento del incidente, el joven llevaba consigo un cartel con un certificado de discapacidad. La policía tomó fotografías de esta credencial como parte de las actuaciones dispuestas por la fiscalía. Tras la intervención policial, el joven quedó a disposición de la Justicia para determinar los pasos a seguir.

Cómo fue el ataque y la intervención de las autoridades

El episodio ocurrió este jueves a las 19.34 en la intersección de las calles Güemes y Gurruchaga, en el barrio de Palermo. Una filmación de seguridad mostró el momento exacto en que una niña de siete años caminaba por la vereda y recibió una patada por parte del joven de un modo sorpresivo para todos los presentes.

Personal de la Policía de la Ciudad arribó al lugar y logró demorar al agresor. La madre de la menor formalizó la denuncia en la Comisaría Vecinal 14A. La niña fue revisada por personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME). Los médicos constataron que no presentaba lesiones físicas producto del golpe. Le indicaron un control clínico como medida de precaución.

La agresión ocurrió este jueves a las 19:34 y fue captada por una cámara de seguridad

Qué dispuso la Justicia

El caso recayó inicialmente en la Unidad Fiscal Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. El fiscal Leandro Galvaire tomó las primeras medidas. Galvaire dispuso que se labraran actuaciones por el delito de lesiones. Además, ordenó tomar la declaración de la madre de la víctima y registrar fotográficamente el certificado de discapacidad del imputado.

El expediente más tarde cambió de jurisdicción y las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N°7, que continuará con la investigación del hecho para definir la situación procesal del joven.

Las cifras de la salud mental en la calle

Estadísticas oficiales del gobierno porteño revelan la frecuencia de las intervenciones por crisis de salud mental. Cada 162 minutos, el SAME psiquiátrico atiende a una persona en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Este dispositivo especializado opera con equipos entrenados para intervenir en brotes psicóticos, ideaciones suicidas o ataques de pánico.

Según los registros, una de cada tres personas asistidas por este servicio no tiene un hogar fijo. Entre enero de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, el SAME realizó 16.221 intervenciones psiquiátricas. De ese total, 5680 correspondieron a personas sin una vivienda estable.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.