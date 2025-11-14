A casi cinco años del crimen de Fernando Báez Sosa, así está hoy su novia Julieta Rossi

La muerte de Fernando Báez Sosa impactó de lleno en la sociedad argentina. El joven de 18 años murió el 18 de enero de 2020 tras la brutal golpiza que recibió de parte de un grupo de jóvenes de su edad a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. Al momento de su fallecimiento, Báez Sosa llevaba un año en pareja con Julieta Rossi, a quien conoció en el colegio y con quien tenía planeado comenzar la carrera de Derecho. Pero, todos los sueños y proyectos que tenían juntos les fueron cruelmente arrebatados. A casi cinco años del crimen, y tras atravesar un inmenso dolor, la joven rehizo su vida. A los 23 años está abocada a su gran pasión, la danza. Es bailarina y profesora, se formó en el extranjero y cuenta con una importante presencia en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, donde acumula 378 mil seguidores, Julieta Rossi se define como bailarina y cuenta con varios videos -algunos de los cuales superan el millón de reproducciones- en los que muestra sus coreografías de Reggaeton, Urbano, Heels y Pool Dance. Asimismo, da clases de Reggaeton en varios estudios de danza de la Ciudad de Buenos Aires y continúa su formación con diversos profesores. A su vez, el 31 de octubre dijo presente en los Premios Ídolo 2025.

Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa tiene 23 años y es bailarina (Foto: Instagram @_julirossi)

Además de trabajar con músicos como Ecko, Coisla, Yas Gagliardi, Aitana, Flor Vigna y Marty D, y compartir el escenario con ellos, en febrero de 2023 la joven tuvo la oportunidad de viajar a Los Ángeles, California, para perfeccionarse en Millennium Dance Complex, uno de los estudios de danza más prestigiosos del mundo. “Estoy cumpliendo uno de mis sueños desde que soy pequeña, y miraba con admiración a cada uno de los bailarines que pasaban por este salón. Feliz de estar acá aprendiendo de ellos”, expresó en aquel momento. Según dio cuenta, regresó allí en mayo de este año a continuar su formación.

Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa, se dedica a la danza

Rossi estaba con Báez Sosa en Villa Gesell aquel 18 de enero de 2020, cuando ocurrió el brutal asesinato. Además de participar en las marchas de pedido de justicia, fue una de las personas citadas a declarar en el juicio que tuvo lugar durante los meses de enero y febrero de 2023 en Dolores. Sin embargo, no se presentó y su padre, Omar Rossi, ocupó su lugar. “Julieta no está preparada emocionalmente para enfrentar el juicio, para afrontar lo que vivió el día del hecho (...) Mi hija estuvo un año recluida después del homicidio de Fernando. Es una persona muy buena, es extraordinaria. Estuvieron un año de novios. Habían empezado abogacía”, expresó el hombre durante la audiencia.

La joven da clases de danza y trabaja con diversos músicos (Foto: Instagram @_julirossi)

El testimonio de Rossi tampoco fue incluido en 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa, el documental del crimen que estrenó Netflix el jueves 13 de noviembre. Se desconoce si esto fue una decisión suya o de la producción. Luego del sufrimiento por la trágica muerte de su novio, la joven buscó la forma de reconstruir su vida y rearmase, alejándose de las cámaras, pero sin olvidar lo sucedido. Según se pudo advertir, ocultó de su feed de Instagram los posteos dedicados a Fernando Báez Sosa. El 26 de enero de 2020, ocho días después del asesinato, había publicado una emotiva carta de despedida para su novio.

El posteo que Julieta Rossi tras la muerte de Fernando Báez Sosa Instagram @_juliross

“Nunca nos gustó cuando la gente se despedía por redes sociales mostrando lo mucho que quería y extrañaba a su ser querido, así que me limito a decir que mis cartas de amor van dirigidas al cielo, que es donde miro para encontrarte y contártelas, y que nuestros mejores y mayores recuerdos van a ser un secreto atesorado en mi memoria para siempre. Agradezco haberte podido decir lo mucho que te ame, y lo que te voy a amar para toda la vida Fer. Nos volveremos a encontrar y todo va a ser como antes. Tu ‘compañera de aventuras’ Ju”, escribió. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias fotos de ellos juntos.