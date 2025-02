¿Víctima de viudas negras? Hallaron muerto a un hombre que llevó a su casa a dos mujeres que conoció en un boliche

Un hombre de 38 años fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Monserrat; allí había llegado durante la madrugada con un amigo y dos señoritas que habían conocido en un conocido boliche de la zona de Congreso. Los investigadores sospechan que las mujeres eran “viudas negras” y que algo que pudieron haberle suministrado a la víctima habría sido la causa del deceso.

Según pudo saber LA NACION, el hecho fue denunciado pasadas las 20 ante la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad. El móvil 1001 llegó hasta el edificio situado en Solís 333. En el 9° C se encontraron con un hombre en el piso, en posición decúbito ventral, con signos vitales mínimos. Cuando llegó el personal del SAME constató que el paciente había fallecido.

José Luis Mamani tenía 38 años. En el departamento estaba un amigo suyo, que era quien había llamado al 911. Ese testigo fundamental del caso dijo a la policía que en las primeras horas del día habían estado en la Peña Norteña, un bailable situado en Rivadavia y Combate de los Pozos.

Les pareció que habían tenido suerte, porque del boliche salieron con dos mujeres jóvenes con las que fueron al departamento de Mamani. Algo tomaron (o algo les pusieron en las bebidas), porque ambos hombres cayeron profundamente dormidos.

El testigo estelar dijo a los investigadores que al despertarse advirtió que su amigo “estaba tirado en el suelo, boca abajo, sin signos vitales”.

El departamento estaba todo revuelto, signo inequívoco de que, en cuanto ambos hombres cayeron inertes, las mujeres ‐eventualmente, con el auxilio de alguien más‐ habrían registrado a las apuradas y de manera descuidada toda la vivienda en busca de objetos de valor y de dinero.

Los investigadores detectaron, en la escena del crimen, un billete de 20 pesos enrollado que, en su cara interior, tenía adherida una sustancia blanca en forma de polvo. Muy probablemente, clorhidrato de cocaína.

Los preventores de la Comisaría Vecinal 1B comunicaron sus hallazgos a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°49, a cargo del fiscal Marcelo Alberto Ruilópez, que de inmediato dispuso la intervención de personal de Policía Científica para levantar rastros en la escena.

En tanto, los detectives de la División Homicidios trabajan para intentar identificar a las dos mujeres que, según el testigo, estuvieron con él y con la víctima después del baile, en lo que, eventualmente, debía ser una noche de placer y que, en cambio, terminó en muerte.

Cinco chicas desvalijaron a un turista francés Captura

Otro hecho, en Palermo

En las últimas horas se conoció otro caso de similares características, aunque, en esa ocasión, la víctima sobrevivió para contarlo.

Un turista francés denunció que, tras conocer a tres mujeres en la zona de Plaza Serrano, en el barrio porteño de Palermo, e invitarlas al departamento en el que se aloja, se despertó sin sus pertenencias.

“En su casa bebieron algo y luego confirmó que ya no recordaba nada más”, indicaron a LA NACION fuentes con acceso a la investigación. Al recobrar la conciencia, varias horas más tarde, el visitante europeo notó que se habían llevado un parlante activo, un celular, una computadora, una billetera con efectivo y tarjetas de débito y crédito.

Viudas Negras

El hecho ocurrió cerca de las 5.30 del viernes, en el quinto piso de un departamento ubicado en Gascón al 1000, en Almagro. La víctima, identificada como Robin Mathis Pourcet Diffembach, se acercó el sábado por la noche a una dependencia policial para realizar la denuncia. Contó que tras invitar a las tres mujeres al departamento que alquilaba de forma temporal perdió el conocimiento y despertó más de 12 horas después. Entonces notó que había sido asaltado.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, a cargo del fiscal Marcelo Solimine, quien ordenó la intervención de la División Investigaciones Comunales 5 (DIC5) de la Policía de la Ciudad.

Marcela Contrera, vecina del edificio que auxilió al joven de 24 años cuando se despertó, repasó: “Este chico viene con estas tres mujeres en la madrugada del viernes, a las 5 de la mañana”. Precisó también que, gracias a las cámaras de seguridad, se constató que ingresaron otras dos personas más al edificio luego de que las mujeres, que habían ingresado con el joven, les dieran acceso al lugar.

“Robin se despertó alrededor de las 21 del sábado, totalmente desconcertado, fuera de tiempo y espacio, y se dio cuenta de que lo habían desvalijado. Le sacaron pasaporte, DNI, tarjetas de crédito, dinero en efectivo, computadora, celular”, enumeró y reforzó, en diálogo con Radio Mitre: “Una valija llena de cosas se llevaron”.

En esa misma línea, la mujer afirmó: “Este chico estaba totalmente drogado, porque el estado de sumisión que tenía le duró más de 24 horas. Él no tiene idea de qué tomó, evidentemente le han puesto algo en la bebida”. Asimismo, dijo que el turista fue atendido en un hospital porque no lograba sentirse bien y tenía molestias estomacales. “No está un estado óptimo. Vino a mi casa a pedirme ayuda porque estaba desprovisto de todo. No tenía absolutamente nada”, concluyó.

LA NACION

Temas robo y homicidio