Video: así buscaban a “Pequeño J”, el líder narco de 23 años detrás del triple crimen de Florencio Varela

Nuevas imágenes reproducidas por LN+ exhibieron el operativo policial en Villa Zavaleta en busca del “Pequeño J”, el líder narco de 23 años que habría orquestado del triple crimen de las chicas de La Matanza, que acabó con la detención de ochos personas más y que, en total, hoy suman doce, aunque podría haber más involucrados.

El video muestra el momento en que la policía irrumpe el miércoles por la noche en una de las viviendas.

Operativo en Zavaleta

En esos allanamientos la policía arrestó a ocho acusados de integrar la organización que asesinó a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Sin embargo, podrían quedar en libertad, ya que según fuentes judiciales, ninguno de los sospechosos quedó formalmente imputado.

