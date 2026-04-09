Video: así fue el allanamiento a la casa de “Tati” Leclercq, la anestesista investigada

La investigación judicial por la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, ocurrido el 20 de febrero en su vivienda de la calle Juncal, en Palermo, registra un avance clave: en las últimas horas, la Justicia ordenó allanamientos en dos domicilios vinculados a Chantal Leclercq, la médica cuyo nombre aparece en el expediente por sus vínculos personales con los protagonistas de la causa.

Estos procedimientos tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires y en el barrio privado Santa Bárbara, en Tigre, y permitieron a las autoridades secuestrar dispositivos electrónicos, entre ellos un teléfono celular y una tablet, que ya se encuentran bajo análisis en el marco de la investigación.

Delfina Lanusse y Chantal Leclercq estudiaron juntas Medicina Redes sociales

El objetivo principal consiste en recolectar evidencia y reconstruir el contexto comunicacional y personal previo a la muerte del médico. La causa, caratulada como averiguación de muerte dudosa, corre en paralelo al expediente que investiga el robo y el consumo recreativo de fármacos anestésicos en el Hospital Italiano, donde Delfina Lanusse y Hernán Boveri enfrentan cargos formales. Precisamente, Lanusse y Leclercq estuvieron presentes en el departamento de Zalazar junto a otros allegados al momento en que la hermana del médico y su pareja ingresaron al inmueble con una copia de las llaves.

Uno de los puntos críticos que analiza el fiscal Eduardo Cubría junto al juez Santiago Bignone es la manipulación de los dispositivos electrónicos hallados en la escena. Un testigo declaró haber visto a Leclercq manipular el teléfono celular de Zalazar cuando aún estaban dentro del departamento. Desde la Justicia aclararon a LA NACION que, por ahora, no existen pruebas de que el aparato sufriera alteraciones o borrado de información. El dispositivo de la víctima está bajo peritaje tras la entrega de la clave por parte de sus familiares, mientras que el teléfono de Leclercq aún permanece inaccesible por falta de clave, una circunstancia considerada habitual por los investigadores en este tipo de procesos.

El operativo en la casa de Santa Bárbara de Tati

En cuanto a los elementos hallados en el departamento, la Justicia confirmó la presencia de ampollas de propofol y midazolam. El equipo judicial desestimó la presencia de ketamina en la escena, un dato que circuló en versiones iniciales. La trazabilidad de estos fármacos constituye otro eje central del caso, aunque los investigadores reconocen obstáculos significativos para su seguimiento.

“Las dos ampollas de propofol pertenecen a un lote de más de 100.000 unidades que fueron distribuidas en más de una docena de farmacias hospitalarias. Es como intentar rastrear dónde se compró una botella de gaseosa”, ejemplificaron los investigadores ante la consulta de LA NACION.

Tati dentro de su casa durante el allanamiento del martes

El análisis toxicológico sigue pendiente para determinar las causas exactas del deceso. Mientras tanto, el equipo judicial aguarda el informe técnico del teléfono del médico, previsto para la próxima semana, el cual podría arrojar luz sobre si la última comunicación que entabló Zalazar antes de morir fue con Leclercq. El éxito de esta reconstrucción es vital para esclarecer la secuencia final de los eventos y su posible conexión con el circuito ilegal de anestésicos bajo sospecha.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base a un artículo de José María Costa.