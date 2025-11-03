Video: así fue la brutal pelea callejera en Necochea que terminó con un chico de 15 años muerto

Un chico de 15 años murió tras ser apuñalado en la ingle durante una pelea callejera en Necochea. Según las imágenes que mostró LN+, el episodio fue arengado y grabado con sus celulares por otros jóvenes que se encontraban en el lugar.

Tal como se observa en las imágenes difundidas, el hecho ocurrió en un playón de estacionamiento situado frente al Casino de la ciudad balnearia bonaerense. Por el homicidio, la Policía detuvo a un joven de 17 años, quien quedó detenido en el Centro de Contención de Menores de Batán, a disposición de la Justicia.

Brutal pelea callejera en Necochea

Cómo fue la pelea callejera en Necochea

De acuerdo a los videos que se hicieron virales en las redes sociales, la pelea “mano a mano” se produjo el viernes, casi a la medianoche, en el estacionamiento del complejo situado en la Avenida 2. Varias personas que se encontraban alrededor de los menores parecían alentarlos. Durante un minuto y medio, los chicos se corrieron de un lado a otro y se provocaron sin que nadie atinara a detenerlos.

En el enfrentamiento, el menor de ambos recibió una puñalada a la altura de la ingle, que le provocó una importante pérdida de sangre.

Medios locales consignaron que el adolescente fue trasladado al Hospital Municipal Emilio Ferreyra, donde su cuadro derivó en un shock hipovolémico. La víctima no soportó la herida, que le seccionó la arteria aorta, y murió en horas de la madrugada del sábado.

El presunto agresor

El presunto agresor, de 17 años, fue detenido por la Policía bonaerense. Tras una orden judicial, lo trasladó al Centro de Contención de Menores de Batán, a disposición de la Justicia local.

La causa fue caratulada como homicidio calificado por el uso de arma blanca e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 del Departamento Judicial Necochea.

En ese marco, durante el operativo de arresto, personal policial secuestró una remera ensangrentada, un cuchillo de mango de madera y un punzón casero que fueron enterrados en la arena, cerca de donde sucedió la pelea, en un intento por hacer desaparecer esos elementos.