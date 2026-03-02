Video clave: el momento en el que un motociclista impacta con una soga que cruzaba una calle en Quilmes

La secuencia dura apenas unos segundos. En la imagen, la moto avanza por la avenida 12 de Octubre donde se montó un improvisado corsódromo y, antes de que pueda cambiar su trayectoria, el rodado se detiene de forma abrupta al topar contra una soga que cruza la calzada. El registro, captado por una cámara de seguridad, muestra el instante en que el motociclista de 36 años pierde el control y cae sobre el asfalto. Su hijo, de 11, que manejaba la moto, queda tendido a poca distancia.

El hecho ocurrió el sábado en el partido bonaerense de Quilmes, donde vecinos de la zona habían organizado una celebración callejera de carnaval sin autorización municipal. Para impedir el paso de vehículos y permitir el desfile de las murgas, varios de ellos habían colocado una cuerda de vereda a vereda. Según fuentes del municipio consultadas por LA NACION, ese corte no contaba con señalización adecuada ni figura entre los permisos que otorgan cada año para actividades de este tipo.

El momento en el que un motociclista impacta con una soga que cruzaba una calle en Quilmes

Tras el impacto, agentes policiales llegaron a la avenida y encontraron al hombre inmóvil sobre la cinta asfáltica. Un médico del SAME constató la muerte de Federico Martínez en el lugar. El menor, que presentaba lesiones pero estaba consciente, fue asistido y luego trasladado para una evaluación médica más completa. La Justicia de menores resolvió que quedara al cuidado de su madre mientras avanzan las pericias.

Voceros municipales señalaron que el registro fílmico será incorporado al expediente penal y servirá para esclarecer las distancias, la velocidad y la altura a la que estaba colocada la soga. También se sumará al análisis de cámaras de seguridad que operan en el área y que ya fueron solicitadas por la fiscalía correspondiente.