Video: el grito de Pablo Laurta, el detenido por el doble femicidio en Córdoba
En el momento en que el imputado era trasladado y lo subían al móvil policial, dijo sus primeras palabras
Pablo Rodríguez Laurta, el hombre detenido acusado del doble femicidio ocurrido en Córdoba, de secuestrar a su hijo y de asesinar a un remisero, se alista para ser indagado en la ciudad entrerriana de Concordia. En el momento en que era trasladado desde Gualeguaychú, donde fue arrestado, y lo subían al móvil policial, el imputado habló por primera vez y dijo que “todo fue por justicia”.
A primera hora de este miércoles, el impulsor de la página web Varones Unidos fue derivado hasta Concordia para presentarse ante la fiscalía. Cuando una periodista del Canal 9 Litoral le preguntó primero si tenía “algo para decir” y luego “¿qué hiciste con [Martín] Palacio?”, por el remisero hallado muerto en las últimas horas, Laurta contestó “todo fue por justicia”.
“¿Qué dijiste? ¿Cómo, cómo?”, reiteró la cronista. “¡Qué todo fue por justicia!“, gritó el acusado desde dentro del móvil policial y justo cuando los efectivos cerraban la puerta del vehículo.
Respecto de la investigación, se espera que la fiscal Daniela Montangie le tome declaración indagatoria al acusado por el homicidio del remisero Palacio. Por el momento, las autoridades no informaron de manera oficial si el cuerpo hallado descuartizado pertenece al chofer. Luego, Laurta probablemente sea trasladado hasta Córdoba para que se lo indague por el femicidio de su expareja Luna Giardina y de su exsuegra Mariel Zamudio.
Sobre la desaparición del remisero
Durante una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dijo que el remisero Palacio, que tenía dos teléfonos celulares, dejó de usarlos de un momento a otro. “La familia del chofer, Martín, recién en Córdoba, comienza a tener interrogantes”, indicó.
El funcionario contó que la familia de Palacio radicó el miércoles 8 una denuncia ante la Policía de Córdoba para averiguar su paradero. Un día después, el jueves 9, se trasladó a Concordia y realizó otra denuncia. “Hasta ahí, no se sabía lo que había pasado”, precisó Roncaglia. “En ese momento se tomó conocimiento de que había sido contratado por Pablo Rodríguez Laurta y, tras la denuncia, se empezó a ir para atrás para ubicarlo”, sumó.
